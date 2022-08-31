Yat ortadan kayboldu!

Girne Antik Liman’a demir atan ve “ülkeye izinsiz giriş” yaptığı gerekçesiyle cezaevine gönderilen, ardından da sınır dışı edilen İspanyol yatçı Garcia’nın yatı, ortadan kayboldu.

YENİDÜZEN’in “İspanyol yatçıyı perişan ettik!” başlığıyla gündeme getirdiği olayla ilgili, muhaceret ve gümrük arasındaki iletişim sorunu nedeniyle söz konusu yat, limanda rehin kalmıştı.

Yatın, Girne Limanı'ndan kaçarak, Baf'a gittiğine yönelik iddialar var. Sahil Güvenlik ya da Muhaceret henüz bu iddialara yönelik resmi bir açıklama yapmadı.

Elde edilen bilgilere göre muhaceret, “gümrükten giriş – çıkış belgesi” talep etmeye devam ederken, Gümrük ise, mahkemenin “yelkenli yatın sanığa ait olduğu, bu nedenle yasal sahibine iade edilmesi” yönündeki emrine dikkat çekerek, çıkışa itiraz belirtmiyor ancak muhaceretin talebine ilişkin yatın yasadışı bir şekilde ülkeye girdiğini, polis tarafından tespit edildiğini, bu nedenle resmi bir çıkış veremeyeceğini bildiriyordu. Söz konusu yatın bir anda Girne Limanı’ndan kaybolduğu, henüz kimsenin de yatın nerede olduğuna ilişkin bilgisi olmadığı öğrenildi…

Neler yaşanmıştı?

İspanya’da bir otel sahibi olan Federico Jose Sierra Garcia, yelkenli yatıyla Avrupa turu yaptığı sırada, haritadan Girne Antik Limanı’nı keşfetti, AB ülkelerinin, marinalara gelen AB vatandaşlarına “Yasal limandan giriş yapmaları” zorunluluğu kılmadığından, Kıbrıs’ın kuzeyini bir AB toprağı sanıp limana demir attı.

2 gün boyunca limanda vakit geçiren Garcia, 48 saatin ardından fark edildi, polis tarafından “Muhaceretten izin almadan KKTC’ye giriş yapma” suçundan tutuklanarak önce mahkemeye çıkarıldı.

Ardından da 15 gün süreyle hapis cezasına çarptırılan Garcia’nın, cezasının ardından sınır dışı edilmesine karar verildi.

Mahkeme, Garcia ile ilgili kararında, “yelkenli yatın sanığa ait olduğunu, bu nedenle yasal sahibine iade edilmesini” emretti.

Ayrıntılar YARIN YENİDÜZEN’de…

Yatın üstüne yattılar

İspanyol yatçıyı perişan ettik!