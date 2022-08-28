İspanyol yatçıyı perişan ettik!

Ertuğrul SENOVA

İspanya’da bir otel sahibi olan Federico Jose Sierra Garcia, yelkenli yatıyla Avrupa turu yaptığı sırada, haritadan Girne Antik Limanı’nı keşfetti, AB ülkelerinin, marinalara gelen AB vatandaşlarına “Yasal limandan giriş yapmaları” zorunluluğu kılmadığından, Kıbrıs’ın kuzeyini bir AB toprağı sanıp limana demir attı.

2 gün boyunca limanda vakit geçiren Garcia, 48 saatin ardından fark edildi, polis tarafından “Muhaceretten izin almadan KKTC’ye giriş yapma” suçundan tutuklanarak önce mahkemeye çıkarıldı.

Ardından da 15 gün süreyle hapis cezasına çarptırılan Garcia’nın, cezasının ardından sınır dışı edilmesine karar verildi.

Mahkeme, Garcia ile ilgili kararında, “yelkenli yatın sanığa ait olduğunu, bu nedenle yasal sahibine iade edilmesini” emretti.

Garcia, 15 günlük hapis cezasının ardından sınır dışı edilir, gemisini kurtarması içinse kaptan bir arkadaşına vekâlet verdi.

Ancak mahkeme kararına karşın, muhaceretteki memurun “gümrük çıkışını görmeden tekneyi vermem” kararı nedeniyle Garcia’nın teknesinin KKTC sınırlarından çıkamadığı ileri sürüldü. Zira gümrük, ülkeye girişi olmayan bir tekneye çıkış vermiyor...

Neler yaşandı?

YENİDÜZEN, İspanya’da bir otel sahibi olduğu öğrenilen, gezgin Garcia’nın KKTC’de kendisini temsil eden avukatı ve süreci yakından takip eden yetkililerle görüştü, yaşananları dinledi.

Polis tarafından tutuklandıktan sonra mahkemeye çıkan Garcia’nın avukatının kendisine “Her halükarda cezaevine gireceksin” demesinin ardından “O halde avukata para vermeme gerek yok” diyerek mahkemeye avukatsız çıktığı, akabinde de 15 gün süreyle cezaevine girdiği öğrenildi.

Bu süre zarfında ailesine haber vermeyen Garcia, ailesinin onu bulması sonrası ikinci bir avukat edinmiş oldu.

Yatta yasadışı bir şeye rastlanmadı

Polis tarafından aranan teknede yasadışı herhangi bir şey tespit edilmezken, yeni avukatının “2 gün boyunca limanda ne yaptın?” sorusuna, “Bira içip, takıldım” yanıtını verdiği öğrenildi.

Gire Antik Liman’ı bir AB toprağı sandığını ve herhangi bir yetkilinin 2 gün boyunca kendisine hiçbir soru sormadığını söyleyen Garcia, sınır dışı edilmesinin ardından yatına kavuşmak adına İspanya’dan kaptan bir arkadaşına vekâlet verdi.

Yat, KKTC’den çıkamıyor

Ancak muhaceretteki memurun, mahkemenin “yatın sanığa ait olduğu, bu nedenle yasal sahibine iade edilmesi” emrine rağmen “gümrük çıkışını görmeden tekneyi vermem” kararı nedeniyle Garcia’nın teknesi KKTC sınırlarından çıkamadığı ileri sürülüyor. Zira gümrük, ülkeye girişi olmayan bir tekneye çıkış vermiyor...