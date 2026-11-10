İzmir'deki demir çelik fabrikasındaki patlamada can kaybı 17'ye çıktı

Türkiye'nin İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada can kaybı 17'ye çıktı.

TC Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ağır yaralı bir kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası, patlamada ikisi ağır, 13 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

9 Kasım Pazartesi günü kabine toplantısı ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, patlamayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ajanslar beş kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Pazartesi günü saat 12.00 sıralarında meydana gelen patlamada yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Valilikten daha önce yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre olayın, sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu meydana geldiği ifade edildi.

HABAŞ'tan yapılan açıklamada, "elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında üzücü kazanın meydana geldi" denildi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG) aktardığına göre aynı fabrikada yaşanan iş kazalarında son iki haftada Hakan Doğan ve Eyüp Eğinli isimli iki işçi daha hayatını kaybetmişti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek olayla ilgili Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını ve dört Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu.

TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun olayı araştırmak üzere başmüfettiş görevlendirdiğini duyurdu.