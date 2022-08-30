Yatın üstüne yattılar

Ertuğrul SENOVA

Yelkenli yatıyla Avrupa turu attığı sırada Girne Antik Liman’a demir atan ve “ülkeye izinsiz giriş” yaptığı gerekçesiyle tutuklanıp cezaevine gönderilen, ardından da sınır dışı edilen İspanyol yatçı Federico Jose Sierra Garcia, mahkeme emrine rağmen yatına kavuşamadı.

YENİDÜZEN’in “İspanyol yatçıyı perişan ettik!” başlığıyla gündeme getirdiği olayla ilgili, muhaceret ve gümrük arasındaki iletişim sorunu nedeniyle söz konusu yat, limanda rehin kalmış durumda.

Elde edilen bilgilere göre muhaceret, “gümrükten giriş – çıkış belgesi” talep etmeye devam ediyor.

Gümrük ise, mahkemenin “yelkenli yatın sanığa ait olduğu, bu nedenle yasal sahibine iade edilmesi” yönündeki emrine dikkat çekerek, çıkışa itiraz belirtmiyor ancak muhaceretin talebine ilişkin yatın yasadışı bir şekilde ülkeye girdiğini, polis tarafından tespit edildiğini, bu nedenle resmi bir çıkış veremeyeceğini bildiriyor.

Öte yandan Garcia’nın, sınır dışı edildikten sonra yatını alması için vekâlet verdiği kaptan arkadaşı ise, yaşamını “limanda bağlı bulunan rehin yatta” sürdürüyor.

Neler yaşanmıştı?

İspanya’da bir otel sahibi olan Federico Jose Sierra Garcia, yelkenli yatıyla Avrupa turu yaptığı sırada, haritadan Girne Antik Limanı’nı keşfetti, AB ülkelerinin, marinalara gelen AB vatandaşlarına “Yasal limandan giriş yapmaları” zorunluluğu kılmadığından, Kıbrıs’ın kuzeyini bir AB toprağı sanıp limana demir attı.

2 gün boyunca limanda vakit geçiren Garcia, 48 saatin ardından fark edildi, polis tarafından “Muhaceretten izin almadan KKTC’ye giriş yapma” suçundan tutuklanarak önce mahkemeye çıkarıldı.

Ardından da 15 gün süreyle hapis cezasına çarptırılan Garcia’nın, cezasının ardından sınır dışı edilmesine karar verildi.

Mahkeme, Garcia ile ilgili kararında, “yelkenli yatın sanığa ait olduğunu, bu nedenle yasal sahibine iade edilmesini” emretti.