UKÜ, Avrupa Üniversiteler Birliği’ne (EUA) tam üye oldu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Avrupa Üniversiteler Birliği’ne (European University Association – EUA) tam üye olarak kabul edildi.

EUA Konseyi’nin 30 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda alınan karar doğrultusunda UKÜ, birliğin “Bireysel Tam Üyesi” (Individual Full Member) statüsünü kazandı.

Avrupa genelinde 49 ülkeden 850’den fazla üniversite ve yükseköğretim kurumunu temsil eden EUA, Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın (Bologna Süreci) ve Avrupa Araştırma Alanı’nın şekillenmesinde temel rol oynayan en üst düzey temsilci kuruluşlardan biridir. Birlik; yükseköğretim politikaları, araştırma standartları, kalite güvencesi ve kurumsal gelişim alanlarında Avrupa düzeyinde stratejik çalışmalar yürütmektedir.

EUA üyeliği, UKÜ öğrencileri, akademisyenleri ve araştırmacıları için küresel ölçekte yeni olanaklar sunuyor. Bu kapsamda UKÜ, Avrupa genelindeki seçkin üniversitelerle ortak araştırma projeleri yürütme, akademik değişim programları geliştirme ve bilimsel iş birliklerini artırma fırsatı elde etti. Ayrıca Avrupa yükseköğretim politikalarının belirlendiği çalışma gruplarına, stratejik toplantılara ve platformlara doğrudan katılım hakkı kazanarak bu alandaki çalışmalarda söz sahibi olma olanağına kavuştu.

Bunun yanı sıra üniversite, kalite güvencesi, açık bilim, öğrenci merkezli eğitim ve inovasyon alanlarında EUA’nın uzmanlık ağından ve iyi uygulama standartlarından yararlanarak kurumsal gelişimini destekleyebilecek.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Avrupa Üniversiteler Birliği üyeliğiyle uluslararası akademik ağlardaki konumunu güçlendirirken eğitim ve araştırma alanlarındaki uluslararası standartlara uyum doğrultusunda çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.