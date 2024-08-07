Yarın, cuma ve cumartesi sabah saatleri yer yer sis bekleniyor
Alçak basınç sisteminin etkisiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede, yarın, cuma ve cumartesi günleri sabah saatlerinde sis bekleniyor.
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Alçak basınç sisteminin etkisiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede, yarın, cuma ve cumartesi günleri sabah saatlerinde sis bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 8-14 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava genellikle açık ve az bulutlu olacak.
Hava sıcaklığı nispeten düşerek, iç kesimlerde genellikle 36-39, sahillerde ise 32-35 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
Foto: Arşiv
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