Yargı bunu da durdurdu: Emirname yürürlükte

YENİDÜZEN - Özel

Yüksek İdare Mahkemesi, Mağusa - İskele - Yeni Boğaziçi emirnamesinin iptali ile ilgili karara ilişkin ara emri verdi; emirname yeniden yürürlüğe girdi.

Şehir Plancıları Odası adına YİM’e dava dosyalayan avukat Sezi Sidal, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında, “Emirnamenin yürürlükten kalkmasına yönelik kararın yürütmesi durduruldu. Emirname yeniden yürürlükte” dedi.

Mahkemeye tek taraflı başvuru yaptıklarını ifade eden Sidal, “Mahkeme haklı olduğumuza dair belirtiler buldu, ciddi dava sebebimiz olduğunu tespit etti ve aynı zamanda, ara emrinin verilmemesi halinde, telafisi imkansız bir durum meydana geleceğinden tek taraflı emri verdi” dedi.

Kararın karşı tarafa tebliğ edileceğini ve karşı tarafın da itiraz hakkı olacağını anlatan Sidal, “Dava dosyalandı. Süreç, diğer davalar gibi ilerleyecek” ifadelerini kullandı.

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