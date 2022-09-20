Şehir Plancıları Odası’ndan emirname iptali için ‘ara emri talebi’

Şehir Plancıları Odası, Mağusa-İskele- Yeni Boğaziçi Emirnamesi iptalinin durdurulması talebiyle ara emri için dava dosyaladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkan Gizem Caner, “Söz konusu emirname iptalini durdurmak için ara emri davasını dosyaladık. Dava emri çıkarsa alınan tüm proje başvuruları da geçersiz sayılacak.” dedi.

Caner, ara emri alınmasıyla bu sabahtan beridir ilgili dairelere verilen dosyaların da geçersiz olacağını ifade etti.

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Mağusa - İskele - Yeni Boğaziçi Emirnamesi iptal