'Emirname' kalktı, dosyalar yığıldı

Ünal Üstel'in Başbakan olarak görevlendirdiği Ulusal Birlik Partisi - Demokrat Parti - Yeniden Doğuş Partisi, Mağusa İskele Yeni Boğaziçi Emrinamesi yürürlükten kaldırırken, önceden hazırlanan yeni inşaat ve proje dosyaları yığılmaya başladı.

Mimar ve Mühendis Odaları Birliği'nin yanısıra bölge belediyelerine de sabah sabah dosyalar gitti, kararın önceden planlandığı anlaşıldı, Mağusa, İskele ve Yeni Boğaziçi için sınırsız betonlaşmanın önü açıldı.

14 Ocak 2020’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2” emirnamesi, 2 yıl 8 ay sonra gece yarısı kaldırıldı.

2 yıl sonra alınan kararda emirname çıkarılırken katılımcılık ilkesine uyulmadığı, bu yönde davalar açıldığı savunularak, 'kamuyu zarara uğramak adına ' yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.

Emirnamenin 29’uncu maddesinde yer alan "Bu Emirname, Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi Bölgesi İmar Planının yürürlüğe girmesi halinde, adı geçen planın yürürlüğe giriş tarihinde yürürlükten kalkar" ifadesi ise görmezden gelindi.

Şehir Plancıları Odası: “Emirname, İmar Planı yürürlüğe girmeden nasıl kaldırılabiliyor?”

Mağusa - İskele - Yeni Boğaziçi Emirnamesi iptal