Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, YENİDÜZEN'in de bugün manşetine taşıdığı KDV oranlarını önce artırıp, sonra geri adım atmasını "Yaptıkları yapabileceklerinin garantisidir..." olarak nitelendirdi.

Erhürman'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Hükumet" bir gün önce getirdiği KDV zamlarını bir gün sonra kaldırdı.

Size göre ekonomik ve mali açıdan doğru olan zam iseydi neden kaldırdınız?

Ekonomik ve mali açıdan zam yanlış iseydi (ki öyleydi) bir gün önce neden zam yapmıştınız?

Ne yaptığını bilmeyen, yönetme ehliyeti, niyeti, gailesi olmayan bir yapı 2024'ün son günlerinde de yaptı yapacağını...

Yaptıkları yapabileceklerinin garantisidir..."

Hükümet KDV artışı konusunda geri adım attı

“Hayat daha da pahalı olacak”