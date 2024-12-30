“Hayat daha da pahalı olacak”

Serap ŞAHİN

UBP – YDP – DP Hükümeti’nin, yurttaşa yılbaşı hediyesi Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarında yaptığı yüzde 5’lik artış oldu. UBP-DP-YDP Hükümeti, Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarında değişikliğe gitti; bulgur, pirinç, makarna, süt ürünleri, bebek maması ve yumurta gibi temel gıda maddeleri başta olmak üzere birçok mal ve hizmetin KDV oranlarını 2 katı oranında artırdı.

KDV Oranları Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle, yüzde 0 (sıfır) olan birçok mal ve hizmetin KDV oranı yüzde 5’e, yüzde 5 olanların oranı ise yüzde 10’a çıkarıldı.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin KDV oranlarında yaptığı artışlara işaret ederek, temel gıda maddelerindeki zamların alım gücünü düşüreceğini ve alışverişin güneye kaymasını hızlandıracağını söyledi. Hükümetin maliye gelirlerini artırmayı hedeflediğini, ancak ekonomik kayıpların kaçınılmaz olduğunu belirten Erhürman, “Başta güneyden alışveriş yapamayanlar olmak üzere herkes kaybedecek.” dedi.

CTP Milletvekili Devrim Barçın da hükümetin halkın temel ihtiyaçlarının hedef alındığını belirterek, bu artışlarla hayatın daha pahalı hale geleceğini ve alım gücünün düşeceğini vurguladı. Hükümetin, sigorta emeklisi, kamu çalışanı, asgari ücretli ve kamu emeklisi gibi grupların hayat pahalılığı ödeneğine göz diktiğini belirten Barçın, “Hükümet hayatı ucuzlatmak yerine pahalılaştıracak kararlar alıyor.” dedi.

Hükümetin uygulamalarını “halk düşmanı” olarak nitelendiren Barçın, yurttaşın bu duruma gereken cevabı vereceğini söyledi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman:

“Hükümet, kendi dilinde hepimize 'mutlu yıllar' diledi”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin “Merak etmeyin, biz hayatı ucuzlatacağız.” söylemini hatırlatarak, “Yeni yıla girerken bunun ilk işaretini KDV oranları ile ilgili tüzükte yaptığı değişikliklerle verdi.” ifadelerini kullandı.

Bulgur, pirinç, makarna, süt ürünleri, bebek maması ve yumurta gibi temel gıda maddelerinde KDV oranlarının artırılmasının halkın alım gücünü daha da düşüreceğini belirten Erhürman, “Bazı mallarda KDV sıfırlanırken fiyatların ne kadar düştüğü tartışılır, ama şimdi en temel gıda maddeleri dahil her şeyin daha da pahalı olacağı, dolayısıyla alışverişin güneye daha da fazla kayacağı ortada.” dedi.

Hükümetin maliye gelirlerini artırmayı hedeflediğini, ancak bu artışın güneyden yapılan alışverişin büyümesiyle tersine döneceğini vurgulayan Erhürman, “Maliye kazanacağını hesaplıyor olabilir ama güneye kayış, kazanacağının önemli bir kısmını kaybettirecek. Ekonomi kaybedecek. Yurttaş? Başta güneyden alışveriş yapamayanlar olmak üzere herkes kaybedecek.” ifadelerini kullandı.

Erhürman, “Hükümet, kendi dilinde hepimize 'mutlu yıllar' diledi” diyerek, yapılan düzenlemelerin halk üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı.

CTP Milletvekili Devrim Barçın:

“Hükümet, hayatı ucuzlatmak yerine pahalılaştıracak kararlar alıyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, “Hükümet yine vatandaşın cebine elini attı” dedi. Barçın, dolaylı vergi olan KDV’nin artırılmasının piyasada pahalılığa yol açacağını ve halkın alım gücünün gerilemesine neden olacağını belirtti.

Barçın, KDV oranlarının artırılmasının fiyatların yükselmesine ve enflasyonun artmasına sebep olacağına dikkat çekerek, “Alım gücü gerileyen halkın, fiyatların yükselmesiyle evine götürdüğü mal ve hizmetlerde azalma olacak.” ifadelerini kullandı.

Barçın, “UBP, DP ve YDP, yayınladıkları KDV Oranları (Değişiklik) Tüzüğü ile birçok mal ve hizmetin KDV oranını 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren artırdı.” dedi.

Yapılan düzenlemenin özellikle halkın temel ihtiyaçlarını hedef aldığını belirten Barçın, “Halkın temel ihtiyacı olan tüketim mallarında yapılan bu artışlarla hayat daha da pahalı hale gelecek ve insanlarımızın alım gücü düşecek. Bu hükümet, sigorta emeklisinin, kamu çalışanının, asgari ücretlinin ve kamu emeklisinin hayat pahalılığı ödeneğine göz dikerken, hayatı ucuzlatmak yerine pahalılaştıracak kararlar alıyor.” ifadelerini kullandı.

Hükümetin bu uygulamalarını “Halk düşmanı” olarak niteleyen Barçın, “UBP, DP ve YDP 'Hükümeti'nin bu uygulamalarına günü gelince vatandaşımız gereken cevabı verecektir.” dedi.

Barçın, bu değişikliğin vatandaş üzerinde olumsuz etki yaratacağını vurguladı.

KDV oranları 2 katı artırılan bazı mallar ve hizmetler şöyle:

Yüzde 0’dan 5’e çıkarılan ürünler:

Bulgur

Pirinç

Makarna

Her türlü süt ürünleri

Bebek maması

Küçük ve büyük baş hayvan etleri

Kümes hayvanlarının etleri

Balıklar

Yumurta

Yaş sebzeler

Zeytin ve zeytin Yağı

Kedi ve köpek mamaları, kuş yemleri

KDV oranı % 5’ten % 10’a çıkarılan mal ve hizmetler:

Deterjan

Katı ve sıvı Sabunlar

Şampuanlar

Tuvalet kağıtları

Kâğıt mendiller

Islak mendiller

Buzdolabı

Ocak

Fırın

TV ve Klima

Beslenme ve diyet hizmetleri

Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetleri

Psikologlar tarafından verilen hizmetler

Restorant (Turizm ve konaklama işletmelerinde sunulan restaurant hizmetleri dahil)

Simit evi

Pastane

Kahvehane

Büfe

Kafeterya

Cafe ve benzeri catering hizmetleri

Market ve benzeri yerlerde perakende satılan pişmiş yemekler, takeway, paket servisler ve bu yerlerde hizmet olarak sunulan alkolsüz içecekler dahil)