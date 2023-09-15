“Yanlışı doğruymuş gibi göstermeye çalışanlar, bu ülkeyi bu hale getiren zihniyetin bir parçasıdırlar”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa’nın dün YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamaları değerlendirdi, “Yapılan yanlışı susarak veya ‘cüretkar bir kahramanlık’la savunarak, doğruymuş gibi göstermeye çalışanlar bilecek ki bu ülkeyi bu hale getiren zihniyetin bir parçasıdırlar” dedi.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, daha önceki CTP hükümetlerinde yaşananları toplu bir öz eleştiri olarak kabul ettiğini bir kez daha söyledi.

CTP lideri, “Bu halkı, bu ülkeyi bu hale getiren bu zihniyet gidecek. Çok yakında!” ifadelerini de kullandı.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Paşa, YENİDÜZEN'e, “İhtiyacımız olduğu sürece personel alacağız. Geçici işçi istihdamı ilk değil, son da olmayacak. İşe alınan sendika başkanının oğlu ise çalışmaya hakkı yok mu? Bugün Başbakan-bakan, milletvekili veya dairelerde olan müdürlerin çocukları herhangi bir dairede çalışamayacak demek mi?” açıklamasını yapmıştı.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

"Alacağız. Bu istihdamlar ilk değil, son olmayacak" diyor KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı!

İhtiyaç duyulan mevkiye, ihtiyaç duyulan evsaftaki insanların alınmasına karşı çıkan yok. Önemli olan bunun münhalli ve sınavlı olması. Öyle olması ki bu ülkedeki işsiz gençlere adil bir ortamda fırsat eşitliği sağlansın.

O nedenledir ki aslında Yönetim Kurulu başkanının söylediği şu anlama geliyor: "Münhalsiz, sınavsız gayri adil biçimde almaya devam edeceğiz". Çok cüretkar gördüm Yönetim Kurulu Başkanını!

Elli defa söylemiş olmama karşın 51. defa söyleyeyim: CTP'nin önceki dönemlerinde benzer istihdam yapıldığında milletvekiliydim ve Meclis kürsüsünden kendi partimin hükumetine karşı "bunu kabul edilemez bulduğumu" açıkça söyleyen bir konuşma yaptım.

Sonra genel başkan olduğum ilk kurultayda bunu eleştirdim ve "bu salonda CTP iktidar olsun ve çocuğumuzu münhalsiz, sınavsız işe alsın diye bekleyen varsa şu anda bu salonu terk etsin" dedim. Ardından iki kez daha başkan oldum ve bunu CTP'nin toplu öz eleştirisi olarak kabul ettim.

2018'de hükumet olduk. Mevsimlik işçileri bile münhalle ve kurayla aldık.

Kısacası yanlışa yanlış dedik. Öz eleştiri verdik ve sonrasında doğruları yapmaya çalıştık.

Şimdi de yanlışa yanlış demeye devam ediyoruz, edeceğiz. Yönetim Kurulu başkanı yanlış yapıyor. "Hükumet" yanlış yapıyor. Bu ülkede her fırsatta kamuda verimsizlikten, kamunun personel giderlerinin yüksekliğinden söz edip de bugün suskunluğa gark olanlar yanlış yapıyor. Sendika başkanı açık biçimde yanlış yapıyor.

Yapılan yanlışı susarak veya "cüretkar bir kahramanlık"la savunarak doğruymuş gibi göstermeye çalışanlar bilecek ki bu ülkeyi bu hale getiren zihniyetin bir parçasıdırlar. Ve bilecekler ki bu halkı, bu ülkeyi bu hale getiren bu zihniyet gidecek. Çok yakında!

“Alacağız, bu istihdamlar ilk değil, son da olmayacak”