Yakın Doğu Bulvarı'nda korkutan kaza: Motosiklet 2 araç arasına sıkıştı
Lefkoşa Yakın Doğu Bulvarı'nda meydana gelen kazada motorsiklet iki aracın arasına sıkıştı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı
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Lefkoşa Yakın Doğu Bulvarında iki aracın arasına sıkışan motosikletli ağır yaralandı. Polis ekipleri trafiği kapatırken kaza yerinde soruşturma sürüyor.
Polis, bugün 12:40 sıralarında, Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Fuar Kavşağında 2 araç ve bir motosikletin karıştığı trafik kazasında biri ağır olmak üzere 5 kişinin yaralandığını açıkladı.
Yaralıların Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor
Fotoğraflar Devrim Demir
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