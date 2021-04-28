Yakın Doğu Bulvarı'nda korkutan kaza: Motosiklet 2 araç arasına sıkıştı

Lefkoşa Yakın Doğu Bulvarında iki aracın arasına sıkışan motosikletli ağır yaralandı. Polis ekipleri trafiği kapatırken kaza yerinde soruşturma sürüyor.

Polis, bugün 12:40 sıralarında, Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Fuar Kavşağında 2 araç ve bir motosikletin karıştığı trafik kazasında biri ağır olmak üzere 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yaralıların Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor

Fotoğraflar Devrim Demir