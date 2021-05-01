‘Ölümüne’ çalışmak

Fehime ALASYA

44 yaşındaki paket servis çalışanı Yusuf Çağraş, 1 Mayıs işçi bayramına hastanede yoğun bakıma, ailesi ise hastane önünde bekleyişte. Tek istedikleri bir an önce hayata dönmesi…

Yıllardır motor üstünde paket servis dağıtarak ailesini geçindiren Yusuf Çağraş, 28 Nisan tarihinde görevi başındayken geçirdiği kaza sonrası günlerdir yoğun bakımda.

Ailesi ise hastane kapısında endişeli bekleyişte…

Sabahtan akşama kadar hastane kapısında bekleyen eşi Sultan Çağraş, doktorların iki dudağının arasından çıkacak tek bir güzel söz için umutla bekliyor.

Yusuf Çağraş’ın hayata tutunmasından sonra uzun zaman çalışamayacak durumda olacağı ve sağlığına kavuşmasının uzun zaman alacağı endişesi de taşıyan aile bireyleri, her şeye rağmen hayata geri dönmesine şükrediyor.

“Günlerdir gözümüz hastane kapısında”

Dört gözle eşinin yoğun bakımdan çıkmasını bekleyen Sultan Çağraş, “Kefenimizi boynumuza taktık” diyerek eşinin iyileştikten sonra bu işi yapmasını istemediğini anlattı.

Yusuf Çağraş ile bir kızları olduğunu anlatan anne Sultan Çağraş, eşinin çevresinde kızına düşkünlüğü ile bilindiğini de “Ne kadar yoğun olursa olsun, kızını günde 4, 5 kez arayıp soruyordu, günlerdir telefonlarımız çalmadı, gözümüz hastane kapısında… Yeter ki sağlığı yerinde olsun, bizimle olsun…” sözleriyle ifade ediyor.

Gönyeli’de bir restoranın paket servisi bölümünde dağıtıcı olarak çalışan Yusuf Çağraş’ın sosyal güvencesinin bulunduğunu anlatan eşi Sultan Çağraş, “İş yerinden de bizi hiç yalnız bırakmadılar, sürekli ilgilendiler” diyerek memnuniyet dile getiriyor.

4 yıldır bu işi yapıyor

Paket servisi yaptığı iş yerinde dört yılı aşkındır çalışan Yusuf Çağraş’ın daha önce sadece bir kez küçük bir kaza geçirdiğini anlatan ailesi, önüne atılan kediye çarpmamak için yoldan çıkmak zorunda kaldığını anlattı.

Uzun zamandır ülkede ailesiyle yaşam süren Yusuf Çağraş, eşi ve 11 yaşındaki kızıyla Lefkoşa’da ikamet ediyordu.

Sevenleri seferber…

Yusuf Çağraş’ın kardeşi Ahmet Çağraş, gün boyu hastaneden ayrılmazken, hala olayın etkisinde. Arkadaşları da Yusuf Çağraş için seferber oldu. Yoğun bakımdaki Çağraş için kan vermeye koşan birçok aile dostu, sağlığı için canla başla yardım etmeye çalışıyor.

Yusuf Çağraş’ın kardeşi Ahmet Çağraş, “Beterin beteri var, sağlıklı olsun, yanımızda olsun yeter” diyor…

Yoğun bakımda, hayati tehlikeyi atlattı ama…

Yakın Doğu Hastanesi’nden verilen bilgiye göre, yoğun bakımdaki Çağraş’ın durumu stabil, hayati tehlikeyi atlattı.

Aktarılan bir diğer bilgide ise Çağraş’ın bacağında iki yerden kırık ve damar zedelenmesi nedeniyle iki ameliyat geçirdiği, leğen kemiği ve omurgasında da kırıklar olduğu ifade edildi. Çok fazla kırık olduğu için tedavi sürecinin de uzayacağı kaydedildi.

Neler yaşanmıştı?

Lefkoşa Yakın Doğu Bulvarı’nda 28 Nisan’da öğle saatlerinde meydana gelen kazada, 22 yaşındaki O. T. M., kullanımındaki JU 730 plakalı araçla, trafik sıkışıklığı nedeniyle önce motosikletiyle trafikte bekleyen 44 yaşındaki Yusuf Çağraş’a çarpmıştı.

Çarptıktan sonra duramayan araç sürücüsü Yakın Doğu Bulvarında dönüşe geçen 33 yaşındaki Nasibe Karimova’nın yönetimindeki PJ 616 plakalı salon araca da çarparak durabilmiş, kaza sonucu 1’i ağır 5 kişi yaralanmıştı. Görenleri dehşete düşüren kazada sürücü mahkemeye çıkarılmış, Polis, 22 yaşındaki JU 730 plakalı sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsiz olduğunu belirtmişti.

Kazaya sebebiyet veren araç sürücüsü zanlı O.T.M.İ., tutuklanmış, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmıştı.

Kazaya sebebiyet veren sürücüye 4 gün daha tutukluluk

Öte yandan Lefkoşa’da önceki gün meydana gelen ve Yusuf Çağraş’ın ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya sebebiyet veren araç sürücüsü zanlı ise dün yeniden mahkemeye çıkarılarak 4 gün daha tutukluluk aldı.

Polis, zanlının söz konusu araçla kaza günü iki ayrı radardan hızla geçtiğinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Farklı birçok radarda Ocak 2021 ayından itibaren inceleme yapıldığı ve ilk tespitlere göre 10 adet radar cezası daha tespit edilip zanlıya tebliğ edildiğini belirten Polis, bunun yanında söz konusu aracın 25 adet daha radar cezası bulunduğu ve onlarında zanlının kullanımında olup olmadığının incelendiğini ifade etti.



Ahmet Çağlaş da hastanede, kardeşinden güzel haberler gelmesini bekliyor



Yusuf Çağlaş’ın eşi Sultan Çağlaş ve kızı hastane önünden bir an olsun ayrılmıyor...