Polis: “Kaza günü iki radarda hız cezası tespit edildi”

Lefkoşa’da önceki gün meydana gelen ve motosiklet sürücüsü Yusuf Çağraş ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya sebebiyet veren araç sürücüsü zanlı yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlının söz konusu araçla kaza günü iki ayrı radardan hızla geçtiğinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Farklı birçok radarda Ocak 2021 ayından itibaren inceleme yapıldığı ve ilk tespitlere göre 10 adet radar cezası daha tespit edilip zanlıya tebliğ edildiğini belirten Polis, bunun yanında söz konusu aracın 25 adet daha radar cezası bulunduğu ve onlarında zanlının kullanımında olup olmadığının incelendiğini mahkemeye aktardı.

Yargıç, zanlının soruşturma maksatlı 4 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Lefkoşa’da önceki gün meydana gelen ağır yaralanmalı kazaya sebebiyet veren araç sürücüsü zanlı O.T.M.İ. dün ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tahkikat Şubesi'nde görevli Polis Müfettiş Muavini Mustafa Özkantürk olayla ilgili bulguları aktardı. Özkantürk, 28 Nisan 2021 tarihinde saat 12.30 raddelerinde Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde Fuar Kavşağında çift şeritli yolda yolun sol şeridi içerisinde Doğu istikametine doğru seyreden Lefkoşa'da sakin zanlı O.T.M.İ’nin yönetimindeki JU 730 plakalı araç ile aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu o esnada önünde trafik yoğunluğu nedeniyle sol şerit içerisinde bekleyen Lefkoşa'da sakin Yusuf Çağraş’ın yönetimindeki PM 847 plakalı motosikletin arka kısmına aracının ön kısmı ile çarptığını söyledi.

Polis çarpmadan sonra yolunda devam eden JU 730 plakalı araç yine o esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden ve yol içerisinde bulunan kavşak kutusu boş olduğu bir esnada yolun sağ kısmında bulunan Yakındoğu bulvarına dönüşe geçen Lefkoşa'da sakin Nesibe Karimova’nın yönetimindeki PJ 616 plakalı aracın sol yan kısmına ön kısmı ile çarpmıştır.

Çarpmaya birlikte her iki araçta yol içerisinde savrulup durduğunu belirterek Polis kaza sonucu yaralanan PM 847 plakalı motosiklet sürücüsü Yusuf Çağraş, PJ 616 plakalı araç sürücüsü Nasibe Karımova ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Miyaser KARIMOVA Emir Karimova ile JU 730 plakalı araç sürücüsü O.T.M.İ. Lefkoşa devlet hastanesine kaldırılarak acil serviste kontrolden geçirildikten sonra Nasibe Karimova ve Emir Karimova taburcu edildiğini söyledi.

Polis müfettiş Muavini Mustafa Özkantürk JU 730 plakalı araç sürücüsü O.T.M.İ. ‘nin taburcu edilmesinin ardından tutuklu olarak merkez karakolu hücrelerine yerleştirildiğini belirtti.

Polis PM 847 plakalı motosiklet sürücüsü Yusuf ÇAĞRAŞ Yakın Doğu Üniversitesi yoğun bakım servisinde sol ayak kırığı ve derin kesiler nedeniyle yoğun bakıma alındığını, PJ 616 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Miyaser KARIMOVA ise kaburga kırığı teşhisiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi servisinde tedavi altına alındığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikat neticesinde PJ 616 plakalı araca 60,000 TL, JU 730 plakalı araca 25.000 TL ve PM 847 plakalı motosiklete ise 10,000 TL tahmini hasar olduğunun saptandığını belirtti.

Polis ayrıca zanlının aracı süratli kullandığı güzergâhtan yapıla kamera tespitinde aracı 139 KM hız ile kullandığının tespit edildiğini ayrıca yolda da 35 metre fren izi bulunduğunu da mahkemeye aktardı. Polis radarlarda Ocak 2021 ayından itibaren inceleme yapıldığı ve ilk tespitlere göre 10 adet radar cezası daha tespit edilip zanlıya tebliğ edildiği, ancak söz konusu aracın 25 adet daha radar cezası bulunduğu ve onlarında zanlının kullanımında olup olmadığını incelendiğini mahkemeye aktardı.

Polis zanlının kaza günü ayrıca St. Hilarion yolunda 123 km hızla geçtiğini, boğaz radarından ise 102 km hızla geçtiğinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis Müfettiş Muavini Özkantürk zanlı aleyhinde alınan tutukluluk süresinde ayrıca kullanımında bulunan aracın evrak üstündeki sahibine ulaşıldığı ve yaptığı beyanda söz konusu aracı bozuk olarak sattığı ve akıbetinin ne olduğunu bilmediği ayrıca sigorta poliçesi ile ilgili kimseye yetki vermediğini beyanında bulunduğunu söyledi.

Bu yönde de araştırmanın devam ettiğini belirten polis zanlının soruşturma maksatlı 4 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 4 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.