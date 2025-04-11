X. Uluslararası Akdeniz Pişmiş Toprak Sempozyumu başladı

Akdeniz’in kültürel mirasını sanatla buluşturan X. Uluslararası Akdeniz Pişmiş Toprak Sempozyumu, dün Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi ev sahipliğinde başladı.

Ayhatun Ateşin’in verdiği bilgiye göre, LAÇ Belediyesi, Alashia Terracotta Sanat Topluluğu tarafından organize edilen ve küratörlüğünü Ayhatun Ateşin’in, proje sorumluluğunu ise Vedia Okutan Gaydeler’in üstlendiği sempozyum, Akdeniz Açık Hava Müzesi’nde sanatseverlerle buluştu.

Sempozyum, İran, Azerbaycan, Türkmenistan ve Türkiye’den katılan sanatçıları bir araya getirerek, Akdeniz’in çok katmanlı tarihini ve kültürel zenginliğini pişmiş toprak sanatı aracılığıyla yeniden yorumluyor. Sanatçılar, üretimlerini açık hava atölyelerinde gerçekleştirirken, ortaya çıkan eserler sempozyum sonunda kalıcı olarak Açık Hava Müzesi koleksiyonuna kazandırılacak.

Sempozyum katılımcıları şöyle:

Ayhatun Ateşin, Eser Keçeci Malyalı, Evrim Ergün, Fahimeh Heydari, Kaan Canduran, Kadir Sevim, Kevan Safari, Mert Kılınç, Raif Dimililer, Sinem Akın Kılınç, Soner Pilge, Vedia Okutan Gaydeler

“Arkaik Yansımalar II” Karma Sergisi Açılıyor

Sempozyum kapsamında yarın saat 10.00’da, “Arkaik Yansımalar II” başlıklı karma sergi Akdeniz Açık Hava Müzesi’nde sanatseverlerin ziyaretine açılacak.

Sergi açılışı aynı gün gerçekleşecek geleneksel Ayrelli Festivali etkinlikleriyle birlikte halka açık olarak sunulacak.

Sergiye, Ayhatun Ateşin, Aysel Mirkasımova, Emel Egemen Aslan, Eser Keçeci Malyalı, Evrim Ergün, Fahimeh Heydari, Gökhan Okur, Kaan Canduran, Kevan Safari, Maget Zaky Hassan, Mert Kılınç, Mert Şardu, Mine Okur, Raif Dimililer, Raif Kızıl, Rana Emrahova, Selçuk Yalovalı, Sinem Akın Kılınç, Soner Pilge, Vedia Okutan Gaydeler katılıyor.

Yerinde Heykel Fırınlama Şöleni ise, 13 Nisan Pazar günü saat 19.00 da gerçekleştirilecek.