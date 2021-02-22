World Latin Dance Cup finallerinde bir Kıbrıslı

Elis Sermaye emin adımlarla ilerliyor. Dünyanın en prestijli yarışmalarından biri olan ve geçtiğimiz yıl Medellin Kolombiya’da düzenlenen World Latin Dance Cup (Dünya Latin Dans Şampiyonası) Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl online platformda düzenleniyor.

Ciddi bir ön hazırlık gerektiren yarışma ile ilgili birçok kategoride ve farklı Latin dansları branşlarında dünyanın dört bir yanından yarışmacılar günlerce hazırlanarak yarışma şartları çerçevesinde talep edilen çekimleri yarışma uygulaması ara yüzünden sisteme göndererek önce ön elime ve sonrasında da final hakkı arıyorlar.

Salsa Solist (çocuk) kategorisinde geçen yıl Romanya’daki ön elemeyi kazanarak Medellin’de Yarı finalde yarışan Elis Sermaye, bu yıl online düzenlenen yarışmada aynı kategoride aralarında Amerika , Kolombiya , Ekvator, Fransa, Türkiye, Romanya, Peru, Kanada ve Kıbrıs’ın kuzeyinden yarışmacıların bulunduğu ön elemede jürisi görevinde Karen Forcane, Michelle Morales ve Emily Albi gibi sayısız dünya şampiyonlukları olan sanatçıların yer aldığı değerlendirme sonucunda 21 yarışmacı arasında 2. Ssrada finale yükselmeyi başardı.

Yine aynı kategoride ilk defa yarışan Beren Barlasoğlu ise gelecek için ümit vadetti. Elis Sermaye dans ve jimnastikle ilgili çalışmalarını Akare Dans ve Spor Merkezi bünyesinde Ahmet Arık, Metehan Güneş ,Uğur Demircioğlu Tuğçe Doygunel ve Buğra Siperoğlu ile sürdürüyor.

Yarışma finali için çekimlerin Şubat ayının son haftasında tamamlanması ve gönderilmesi Mart ayı içericisinde ise final sonuçlarının WLDC Youtube kanalından tüm dünyayla aynı anda açıklanacağı bilgisi verildi.