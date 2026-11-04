TC Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Eminoğlu’ndan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç’a ziyaret

Kıbrıs-Filistin İnisiyatifi tarafından düzenlenen ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Doğu Akdeniz ve Filistin Meselesi” başlıklı panele konuşmacı olarak katılan Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu ve beraberindeki heyet, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Recai Ergün, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici ve DAÜ Rektörlük Özel Kalem Müdürü Kazım Hakverdi hazır bulundu.

Söz konusu ziyarette, üniversitelerde gençlere yönelik yürütülen çalışmalar, gençlerin sosyal ve kültürel gelişimini destekleyen faaliyetler ve bu alanlarda geliştirilebilecek iş birliği olanakları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.