Mağusa’da bir aracı kasten yakan şüpheliler tutuklandı

Mağusa’da önceki gece 02.30 sıralarında Deniz Piyade Caddesi’nde, park halinde bulunan JE 492 plakalı aracın üzerine yanıcı madde dökülüp, kasten ateşe verildiği tespit edildi.

Meselede zanlı görülen O.K (E-39) ve İ.A (E-45) tespit edilerek tutuklanırken, zanlı O.K’nin üzerinde polis tarafından yapılan aramada, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir de kâğıt parçası da bulundu.

Müstahdem tarafından hırsızlık…

Polis bültenine göre, Lefkoşa’da önceki gün bir kuyumcu dükkanında çalışan B.K’nin (K-22), iş yeri kasasında muhafaza edilen 200 çeyrek altını, yaklaşık 1 kilo 22 ayar ile 2 kilo 14 ayar takı setini ve 10 bin Stg, 500 ABD doları ile 100 bin TL nakit parayı çaldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede bağlantısı olduğu tespit edilen D.D (K-22), A.S (E-28), B.N(E-23), H.Ç (E-19) ve F.B (E-22) tutuklandı. Zanlı B.K (K-22) ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen Ö.G (E-21) ise aranıyor.

Borç ödemesi için gönderilen parayı çalan şahıs tutuklandı

Öte yandan, Haziran 2026 ayı içinde, Çamlıbel’de faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan S.E. (E-50), başka şirketlere olan borcunu ödemesi için hesabına gönderilen toplam 2.007,863 TL parayı, ilgili işletmelere ödemeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

Resmi evrak sahteleme ve tedavüle sürme…

Haziran 2026 ayı içerisinde, Lefkoşa’da, bakıma muhtaç bir şahıs tarafından kendisine bakması için anlaştığı bakıcıya çalışma izni çıkarmak amacıyla O.K’ye bir kişi için yetki verdiği halde, O.K (E-32) ve Ü.A’nın (E-39) dolandırmak kastıyla söz konusu bakıcı şahsın yanı sıra, toplam 135 yabancı uyruklu kişinin isimlerini de ilgili dairenin ön izin giriş portalına kaydedip onayladıkları ve sisteme düşmesini sağlamak suretiyle tedavüle sürdükleri tespit edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklandı.

Mağusa’da uyuşturucu…

Mağusa’da, dün A.A’nın (E-34) kaldığı evde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu ile üzerlerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunan 18 kâğıt parçası, hassas terazi, makas ve 2 cam pipo bulunarak emare alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Ağır bir suç işlemek için ittifak…

Akıncılar yolu mevkiinde 30 Ekim’de ağır bir suç işlemek için gizli ittifak kuran ve yasa dışı yollardan KKTC’den GKRY bölgesine geçmek üzere oldukları sırada suçüstü tespit edilerek tutuklanan 8 kişiyle ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında, zanlı olarak aranmakta olan M.A.M’nin (E-26) de tespit edilerek tutuklandığı açıklandı.

Polisi darp edip küfreden 2 kişi tutuklandı

Gönyeli’de, F.A (E-25) ve İ.B’nin (K-23) kaldığı evde, mahkeme emri gereğince polis tarafından arama yapıldığı sırada, F.A. arama yapmakta olan görevli polisi göğsünden itmek suretiyle darp edip görevinden men etti; İ.B ise görevli polise küfretti.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, F.A’nın 190 ve İ.B’nin 128 miligram alkollü içki tesiri altında oldukları belirlendi.

İkamet izinsiz 3 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen kontrol ve denetimler sonucu, ikamet izinsiz 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.