Adalet arayışı Mersin’e taşındı

Girne'deki gemi faciasında hayatını kaybeden 28 kişinin aileleri ve yakınları, sorumluların yargılanması talebiyle Mersin Adliyesi'ne gidip suç duyurusunda bulundu.

Türkiye'nin farklı illerinden Mersin'e gelen hayatını kaybedenlerin yakınları ve kazazedeler, Akdeniz ilçesindeki Özgür Çocuk Parkı'nda buluştu. Ellerinde hayatını kaybedenlerin fotoğrafları ve pankartlar taşıyan aileler, faciada sorumluluğu bulunanların tespit edilmesini ve yargılanmasını istedi. Aileler adına basın açıklamasını avukat Berkan Aydoğan yaptı.

Berkan Aydoğan, facianın tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini belirterek, “Başvurumuzun amacı yalnızca geminin son dakikalarında yaşananlar değil, geminin o sefere çıkarılmasına kadar uzanan bütün karar ve sorumluluk sürecini ortaya çıkarmaktır" dedi.