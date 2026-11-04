“Alayköy Sanayi Bölgesi’nin sorunlarının çözümünde belediye sorumluluk üstlenecek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı Damla Soyalp, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nı (KTEZO) ziyaret etti. Görüşmede Alayköy Sanayi Bölgesi’nin sorunları, esnafın yaşadığı sıkıntılar ve bölge için hazırlanan projeler ele alındı.

Ziyarette Soyalp’e CTP milletvekilleri Devrim Barçın, Doğuş Derya ve Sami Özuslu ile CTP Gönyeli-Alayköy Belediye Meclis üyesi adayları eşlik etti. Soyalp ve beraberindeki heyet, KTEZO Başkanı Mehmet Ali Ardıç, Genel Koordinatör Hürrem Tulga, yönetim kurulu üyeleri ve oda üyeleriyle bir araya geldi.

Alayköy Sanayi Bölgesi’nin mevcut durumu ve esnafın karşılaştığı sorunların değerlendirildiği görüşmede Soyalp, bölgenin yeniden örnek bir sanayi merkezi haline gelmesi için belediyenin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

“Belediye elini taşın altına koyacak”

Alayköy Sanayi Bölgesi’nin sorunlarının çözümünde belediyenin daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini belirten Soyalp, Organize Sanayi Bölgeleri Yasası’nda öngörülen yönetim modelinin Alayköy’de uygulanmasını hedeflediklerini söyledi. Soyalp, “Belediye olarak elimizi taşın altına koyacağız. Esnafımızın ve sanayicilerimizin söz sahibi olduğu, sorunların birlikte ele alındığı bir yapı oluşturmak istiyoruz. Alayköy’ü yeniden bölgemize yakışır, örnek bir sanayi bölgesine dönüştürmek için çalışacağız” dedi. Sanayi bölgesindeki işletmelerin faaliyetlerinin kayıt altına alınacağını, çevre kirliliği, atık ve güvenlik risklerinin belirleneceğini açıklayan Soyalp, sanayi atıklarının düzenli toplanması, su baskınlarını ve çamur sorununu önleyecek drenaj ve yol altyapısının tamamlanmasının öncelikleri arasında olduğunu belirtti. Soyalp, çevre sağlığı, ruhsat, iş güvenliği ve ulaşım düzeni konularında da belediyenin yetkileri çerçevesinde düzenli denetimler yapılacağını ifade etti.

Gönyeli-Alayköy için hazırlanan projeler de görüşüldü

Ziyarette Gönyeli-Alayköy için hazırladıkları projeleri de paylaşan Soyalp, kentin büyüyen nüfusuyla birlikte artan ihtiyaçlarına dikkat çekti. Sosyal hizmetlerden kamusal alanlara, çocukların, gençlerin ve ailelerin yaşamını kolaylaştıracak projeler üzerinde çalıştıklarını anlattı. Soyalp, “Bu projelerle hem insanlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak hem de yeni iş olanakları yaratarak yerel ekonomimizi desteklemek istiyoruz. Gönyeli’de de Alayköy’de de yaşayan herkesin aynı kalitede belediye hizmetine ulaşmasını önemsiyoruz” dedi. Hazırladıkları projelerin görüşmede olumlu karşılandığını ifade eden Soyalp, esnaf, sanayici ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışmanın önemini vurguladı.