DAÜ öğretim üyesinden uluslararası matematik dünyasına önemli katkı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arran Fernandez, Uluslararası Analiz, Uygulamaları ve Hesaplama Derneği (International Society for Analysis, its Applications and Computation – ISAAC) bünyesinde Fractional Calculus & Applied Analysis (FCAA) adıyla yeni bir Özel İlgi Grubu'nun (Special Interest Group – SIG) kurulmasına öncülük ederek uluslararası bilimsel iş birliğine önemli bir katkı sağladı. Doç. Dr. Fernandez, Dr. Joel E. Restrepo ile birlikte grubun eş başkanlığını yürütüyor.

ISAAC yönetiminden FCAA’ya özel takdir

Kuruluşunun ardından kısa sürede uluslararası ilgi gören FCAA, dünyanın farklı bölgelerinden 20'den fazla araştırmacıyı bünyesinde toplamayı başardı. Grubun kuruluşu ISAAC yönetimi tarafından da memnuniyetle karşılandı.

ISAAC Başkanı Prof. Dr. Joachim Toft, derneğin Ağustos 2026 tarihli bülteninde yayımlanan başkanlık mesajında yeni Özel İlgi Grubu'nu özellikle selamlayarak FCAA'nın derneğin bilimsel faaliyetlerini zenginleştirme ve uluslararası araştırma iş birliklerini geliştirme potansiyeline dikkat çekti. Aynı bültende FCAA'ya geniş yer verilmesi, grubun uluslararası matematik camiasında gördüğü ilginin ve taşıdığı bilimsel önemin önemli bir göstergesi oldu.

Uluslararası çevrim içi çalıştay gerçekleştirilecek

FCAA'nın kuruluşuyla başlatılan bilimsel iş birliği sürecinin önemli bir devamı olarak Doç. Dr. Arran Fernandez ve eş başkanı Dr. Joel E. Restrepo, 5–7 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek olan Kesirli Hesap ve Uygulamalı Analiz Çevrim İçi Çalıştayı (Online Workshop on Fractional Calculus & Applied Analysis) etkinliğinin organizasyonunu üstlendi.

Uluslararası katılımla gerçekleştirilecek çalıştay; özel fonksiyonlar, kesirli diferansiyel denklemler, stokastik süreçler ve sayısal analiz gibi güncel araştırma alanlarında tanınmış bilim insanlarını bir araya getirecek. ISAAC, Springer tarafından yayımlanan Fractional Calculus & Applied Analysis dergisi, DAÜ ve Meksika'daki CINVESTAV'ın desteğiyle gerçekleştirilecek.

Bu girişim, yeni bir araştırma grubunun kurulmasının ötesinde, uluslararası akademik iş birliğinin geliştirilmesi, bilimsel bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması ve yeni araştırma bağlantılarının oluşturulması açısından da önemli fırsatlar sunuyor. Ayrıca, özellikle genç araştırmacılara, alanlarında öncü bilim insanlarıyla etkileşim kurabilecekleri ve kesirli hesap ile uygulamalarının gelişimine katkıda bulunabilecekleri uluslararası bir platform sağlama özelliği de taşıyor.

DAÜ'nün uluslararası akademik görünürlüğüne güçlü katkı

Doç. Dr. Arran Fernandez'in ISAAC bünyesinde yeni bir uluslararası araştırma grubunun kurulmasına öncülük etmesi, bireysel bir akademik başarının ötesinde, DAÜ’nün uluslararası bilim dünyasındaki görünürlüğünü ve etkinliğini güçlendiren önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Uluslararası bir bilimsel kuruluş bünyesinde liderlik üstlenerek farklı ülkelerden araştırmacıları ortak bir akademik platformda buluşturan bu girişim, DAÜ akademisyenlerinin küresel bilimsel iş birliklerinin geliştirilmesinde üstlenebilecekleri etkin rolü de ortaya koyuyor.

Doç. Dr. Fernandez'in bu öncü çalışması, DAÜ'nün yalnızca uluslararası bilimsel gelişmeleri takip eden değil, aynı zamanda bu gelişmelere yön veren ve yeni akademik iş birliklerinin oluşmasına liderlik eden bir üniversite olma vizyonunu da destekliyor.

Uluslararası matematik araştırmalarında yeni bir iş birliği platformu

1994 yılında kurulan ISAAC, matematiksel analiz, uygulamalı matematik ve hesaplamalı matematik alanlarında bilimsel gelişimi destekleyen saygın uluslararası kuruluşlardan biri olarak faaliyet gösteriyor. Uluslararası kongreler, bilimsel toplantılar, çalıştaylar ve akademik iş birlikleri aracılığıyla dünyanın farklı ülkelerinden araştırmacıları bir araya getiren dernek; diferansiyel denklemler, fonksiyonel analiz, integral denklemler ve ilgili matematik disiplinlerinde önemli bir bilimsel paylaşım platformu sunuyor.

2026 yılında kurulan FCAA Özel İlgi Grubu ise kesirli hesap ve uygulamalı analiz alanındaki araştırmaları uluslararası ölçekte geliştirmeyi, bu alanda çalışan bilim insanlarını ortak bir çatı altında buluşturmayı ve yeni akademik iş birliklerinin önünü açmayı hedefliyor. Grubun oluşturulması; uluslararası düzeyde araştırmacılardan oluşan bir ağın kurulmasını, potansiyel üyelerin koordinasyonunu ve ISAAC bünyesinde gerekli kurumsal onay sürecinin tamamlanmasını içeren önemli bir organizasyon çalışması sonucunda gerçekleşmiştir.