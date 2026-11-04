Güzelyurt değişim için tek yürek oldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Güzelyurt Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy ve ekibini tanıttı. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, KKTC eski Başbakanı Ferdi Sabit Soyer, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, adaylar ve bazı belediye başkanlarının katıldığı etkinlik gördü.

Hilkat Park’ta düzenlenen etkinlikte, İncirli ve Kansoy yurttaşlarla tek tek kucaklaşarak sohbet etti. Burada konuşan Sıla Usar İncirli, CTP’li yerel yönetimlerin başarılarına dikkat çekerek ve 6 Aralık’tan sonra yerel yönetim tecrübesini ve merkezi hükümetten alınan gücü bir araya getirerek, ülkenin her yerinde halka hizmet götüreceklerini vurguladı.

Kansoy ise “Herkes için Hizmet” anlayışıyla bölgeyi ileriye taşıyacak projelerini sundu ve Güzelyurt'un kaderini değiştirmek için yola çıktığını söyledi.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli:

“Bu karanlık dönem 6 Aralık'ta artık bitecek”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli burada yaptığı konuşmada, Güzelyurt’ta Reşat Kansoy'a duydukları güveni ve bölgenin kaderini değiştireceği inancını dile getirdi. “Son yıllarda bu ülkede yaşananlar çok ciddi bir toplumsal tepki oluşturdu ve halkımızdaki değişim arzusu açıkça ortadır. Reşat Kansoy ile Güzelyurt'ta değişim tamamlanmıştır” diye konuşan İncirli, CTP'nin hem yerel yönetimlerde hem de merkezde kuracağı dürüst iktidara işaret etti. İncirli, bu karanlık dönemin 6 Aralık'ta artık biteceğini vurgulayarak “Memlekette dürüst bir yönetim kuracağız. İnsanlarımızın unuttuğu o güçlü hizmetleri yeniden ayağa kaldıracağız. Gençleri, kadınlar, çocuklar, yaşlılarımız ve bu memleketteki herkes için eşit ve güvenli bir gelecek kuracağız. Bunu çok iyi biliyoruz, artık herkes rahat bir nefes alsın” ifadelerini kullandı.

“Kreşleri ve bakım evlerini yerel yönetimlerimizle birlikte hayata geçireceğiz”

İncirli, sağlıkta ve eğitimde ciddi bir dönüşüm gerçekleştireceklerini de söyleyerek “Bütün çocuklarımıza eğitimde fırsat eşitliği sunacağız. Bu ülkedeki herkes nitelikli eğitime ve sağlık hizmetlerine ulaşacak” dedi. Bakım hizmetlerinde de önemli çalışmalar yapacaklarını ekleyen İncirli, “Yerel yönetimlerimizle birlikte kreşleri ve bakım evlerini hayata geçireceğiz. Hükümetimiz sosyal devletin gereğini eksiksiz yerine getirecek” şeklinde konuştu.

“Hayat pahalılığına karşı cepten yapılan harcamaları azaltacağız”

Ekonomide mali disiplini sağlayarak devletin gelirlerini düzene koyacaklarını belirten Sıla Usar İncirli, “İnsanlarımızı hayat pahalılığına karşı cepten yaptıkları harcamaları azaltarak koruyacağız” dedi. İncirli, üretime dayalı bir ekonomik modeli temel alacaklarını söyleyerek “Yeni dönemde her geçen gün bir öncekinden umutlu, güvenli ve refah dolu olacak” dedi.

“Kamu hizmetlerinde torpile ve siyasi aracılığa son vereceğiz”

Yeni dönemde hiç kimseyi geride bırakmadan, herkesi kucaklayan bir hükümet kuracaklarını söyleyen İncirli, “Bizim kuracağımız güçlü hizmetlerde insanlarımıza eşit davranacağız. İnsanlarımızı birbirinden ayırmayacağız. İhtiyacı olanın yanında olacağız. Kuracağımız dürüst yönetimde insanlar kendilerini çaresiz ve yalnız hissetmeyecek” dedi. Sosyal belediyecilik anlayışını sosyal devlet hizmetleriyle bütünleştireceklerini belirten İncirli, yerelden ve merkezi hükümetten alınan gücü bir araya getirerek ülkenin her yerinde halka hizmet götürmeyi hedeflediklerini söyledi. Siyaseti makam sahibi olmak değil, sosyal adalet temelinde herkese eşit hizmet sunmak olarak gördüklerini vurgulayan İncirli, kamu hizmetlerinde torpil ve siyasi aracılığa son vereceklerini, bürokrasiyi sadeleştirip hizmetleri hızlandıracaklarını söyledi.

Konuşmasının sonunda toplumsal barış ve toplumsal dayanışma mesajı veren Sıla Usar İncirli, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Toplumsal barışın ve toplumsal dayanışmanın en güçlü olacağı bir dönem olacak. Halk 6 Aralık'ta dostluğu, kardeşliği, barışı, aydınlığı ve refahı seçecek. Bizler de halkımızla birlikte sevgiyle, dostlukla, kardeşlikle bu memleketi yöneteceğiz.”

CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy:

“Gençlerin göçünü yavaşlatmak için aday olduk”

CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy, Güzelyurt'un kaderini değiştirmek için yola çıktıklarını ifade ederek bölgenin en verimli tarım bölgelerinden biri olmasına rağmen iş gücüne katılımın düşük, göçün ise yüksek olduğuna değindi. Kansoy, “Gençlerimiz sürekli göç ediyor. Buna bir dur demek, göçü yavaşlatmak ve bu kanayan yaranın bir an önce iyileştirilmesi için aday olduk” dedi. Yerel yönetim vizyonunu hazırlarken göç konusuna öncelikli yer verdiklerini de aktaran Kansoy, insan odaklı çağdaş belediyecilik anlayışıyla projeler hazırladıklarını vurguladı.

“Güzelyurt'u projelerimizle bir cazibe merkezi haline getireceğiz”

Konuşmasının devamında projelerini detaylı şekilde paylaşan Kansoy, Güzelyurt'un turizmden aldığı payı artırmak amacıyla Yayla-Akdeniz sahil şeridi projesini hayata geçirmek istediklerini söyledi. Kansoy, yeni organize sanayi bölgesi, cadde yenileme, otobüs terminali ve Kapalı Pazar renovasyon projelerini de anlattı. Kapalı Pazar'ın kültürel ve ekonomik değerini yeniden kazanması için Kıbrıs mutfağı restoranları, hediyelik eşya dükkânları, kadın kooperatifleri ve yerel üreticilerin yer alacağı bir cazibe merkezi oluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Kansoy, otopark sorunlarının, yaya güvenliğinin ve trafik sinyalizasyon sistemlerinin belediyenin asli görevleri olarak yapılacağını ekledi. Kansoy, “Güzelyurt'un kaderini değiştirmek için birçok yoldaşımla inisiyatif aldım. Sizlerle bu yolu yürümekten gurur duyuyorum” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler:

“Bu ortaklaşmayı birlikte başlatarak umudu yeşerttik”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler de “Bu ortaklaşmayı birlikte başlatarak umudu yeşerttik. Umutsuzluğun hâkim olduğu beş yıldan sonra birlikte mücadele etmenin önemini Cumhurbaşkanlığı seçiminde gördük. Bunun sayesinde de belediye seçimlerinde on üç belediyede birlikte ortaklaşarak çok güzel bir adım attık” diye konuştu. Güzelyurt'u yeniden ayağa kaldırmanın yerelde güçlü hizmetten geçtiğini belirten Çeler, merkezi hükümetin desteğiyle yatırımların bölgeye kazandırılması gerektiğini söyledi. Çeler, Güzelyurt için mücadele edecek bir liderliğe ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, bu nedenle Reşat Kansoy'a destek verdiklerini söyledi.