“ALBEL’in 5 aylık sigorta borcu 22 milyon TL’yi aştı, personel sağlık hizmeti alamıyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkan adayı Turan Rahvancıoğlu, belediye şirketi ALBEL Yatırım Ltd.’nin Mayıs-Eylül 2026 dönemine ait sosyal sigorta borcunun 22 milyon 249 bin 500 TL olduğunu açıkladı. Çalışanların sosyal sigorta primlerinin yatırılmaması nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanamadığını belirten Rahvancıoğlu, belediyenin ALBEL’e 30 milyon TL’nin üzerinde borcu bulunduğunu söyledi. Rahvancıoğlu, “Bu mağduriyeti 7 Aralık itibarıyla çözeceğiz” dedi.

Turan Rahvancıoğlu, Mayıs TV’de Meltem Sakin’in sunduğu Mayıs Manşet programında, belediyenin mali durumu ve ALBEL çalışanlarının yaşadığı sorunları değerlendirdi. ALBEL çalışanlarının sosyal sigorta primlerinin yatırılmadığını personelden öğrendiğini belirten Rahvancıoğlu, hastaneye başvuran çalışanlara sigortalarının geçerli olmadığının ve ancak ücret karşılığında sağlık hizmeti alabileceklerinin söylendiğini aktardı.

Rahvancıoğlu, bazı çalışanların ücret ödemek zorunda kaldığını, parası olmayanların ise sağlık hizmeti alamadan geri döndüğünü belirterek, “Personel mağdur oluyor. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. O personel merak etmesin, az kaldı 6 Aralık’a. 7 Aralık itibarıyla bunu da sonlandıracağız. Böyle bir sıkıntı yaşamayacaklar” dedi.

“ALBEL’in 5 aylık sosyal sigorta borcu 22 milyon 249 bin 500 TL”

LAÇ Belediyesi’nin şirketi ALBEL’in Mayıs 2026 ile Eylül 2026 arasındaki sosyal sigorta borcunun 22 milyon 249 bin 500 TL olduğunu belirten Rahvancıoğlu, mevcut belediye başkanının borç bulunmadığı yönündeki açıklamalarına değindi. Rahvancıoğlu, “Bir kuruş borçları yoktur, doğrudur. Bir kuruş değil, milyonlarca borçları vardır sosyal sigortalara” ifadelerini kullandı.

“Belediyenin ALBEL’e borcu 30 milyonun üzerinde”

Belediyenin kendi şirketi ALBEL’e de 30 milyon TL’nin üzerinde borcu bulunduğunu açıklayan Rahvancıoğlu, son edindiği bilgilere göre bu tutarın yaklaşık 35 milyon TL seviyesinde olduğunu belirtti.

Bilgileri, ALBEL’in şirket direktörleri arasında yer alan CTP’li belediye meclis üyelerinden aldığını söyleyen Rahvancıoğlu, belediyenin şirkete yapması gereken ödemeleri gerçekleştirememesinin çalışanları da etkilediğini ifade etti. Rahvancıoğlu, “Belediye parayı ödeyemiyor. Ödemesi gereken parayı ALBEL de ödeyemiyor. ALBEL önce maaşları ödüyor. İnsanların geçinmesi için gerekli kısmı ödüyor. Ama nereden kesiyor? Sigortayı ödemiyor, esnafı geciktiriyor” dedi.

“ALBEL’in hesaplarını iki haftadır bekliyorum”

Belediyenin son dört yıla ait onaylanmış bütçeleri ve kesinleşmiş hesaplarını aldıklarını ancak ALBEL’in mali hesaplarının kendilerine verilmediğini belirten Rahvancıoğlu, belgelerin teslim edileceği söylenmesine rağmen iki haftadan fazla süredir beklediğini kaydetti.