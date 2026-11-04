Türkiye Cumhuriyeti'nden Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 bin dolarlık katkı

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçiliği, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK) 100 bin dolar bağışta bulundu.

Bağış çeki, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade’ye takdim edildi.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri:

“Komite, bir insanlık dramının aydınlatılması için çabalıyor”

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade'yi kabul etti. Kabulde, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Hukuk Müşaviri Duygu Çelik de hazır bulundu.

Çek takdimi öncesinde kısa bir konuşma yapan Büyükelçi Başçeri, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin 1963 ile 1974 yılları arasında adada yaşanan menfur olaylarda kaybolan kişilerin bulunması, kimliklendirilmesi ve ailelerine teslim edilmesi adına ciddi ve önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Başçeri, “Komite, bir insanlık dramının aydınlatılması için çabalıyor.” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti olarak 2006'dan bu yana düzenli olarak komiteye bağışta bulunduklarını anımsatan Başçeri, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne bugüne kadar toplam 1 milyon 626 bin euro katkı sağladıklarını ifade etti.

Başçeri, bu yıl da her yıl olduğu gibi 100 bin dolarlık katkı yapacaklarını dile getirerek, söz konusu bağışın komitenin çalışmalarına önemli katkı sağlayacağına inanç belirtti.

Kayıpların bir kabrinin olması için yürütülen çalışmaların başarıyla sonuçlanmasını dileyen Başçeri, komitenin teknik anlamda çok ciddi bir noktaya geldiğini, dünya için de örnek teşkil edecek bilgi birikimine ulaştığını vurguladı.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade:

“Amacımız ailelere yardımcı olmak”

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade her yıl olduğu gibi bu yıl da Anavatan Türkiye’nin komiteye çok değerli katkıları olduğunu vurgulayarak Başçeri'ye teşekkür etti.

Müftüzade, yaptıkları işin zor ve kutsal olduğunu dile getirerek, amaçlarının ailelere yardımcı olmak olduğunu kaydetti.

Kapılarının herkese açık olduğu vurgulayan Müftüzade, kayıplarla ilgili bilgisi olan vatandaşları Kayıp Şahıslar Komitesi’ne başvurmaya çağırdı.

Konuşmaların ardından TC Büyükelçisi Ali Murat Başçeri Hakkı Müftüzade'ye bağış çekini takdim etti.