“Yeni dönemde de Suriçi’ni geliştirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz”

Mağusa Belediye Başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa Belediye Başkan adayı Süleyman Uluçay, CTP Mağusa milletvekili ve belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte Mağusa Suriçi’ni ziyaret ederek esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlar ve esnafla bir araya gelen Uluçay’a, belediyenin Suriçi’nde gerçekleştirdiği hizmetlerden duyulan memnuniyet aktarıldı. Esnaf, belediyenin çalışmalarda kendi görüş ve önerilerini dikkate almasından duydukları memnuniyeti dile getirirken, tarihi yapıların restorasyonu ve sur duvarlarının düzenli temizlenmesi de takdir topladı. Bölge esnafı ve yurttaşlar, Uluçay’a yeni dönem için destek belirtti.

Mağusa Belediye Başkanı ve CTP Mağusa Belediye Başkan adayı Süleyman Uluçay :

“Suriçi’nin turizm potansiyelini artırmak için çalışacağız”

Ziyaret sırasında Suriçi’nde hayata geçirilen çalışmalara değinen Süleyman Uluçay, Gazimağusa Belediyesi ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası iş birliğinde düzenlenen “Üreticiden Halka” Bandabuliya Pazarı’nın her salı günü kurulduğunu, tarihi mekânlarda ise konserler, gece yürüyüşleri ve panayırlar düzenlendiğini belirtti.

Esnek Toplu Taşıma hatlarıyla Suriçi ile DAÜ kampüsü ve çevre güzergahlar arasındaki ulaşımın kolaylaştırıldığını ifade eden Uluçay, AB fonlarıyla temin edilen özel ekipmanlar sayesinde sur duvarlarına zarar veren yabani otların düzenli olarak temizlendiğini kaydetti.

Tarihi yapıların korunması kapsamında farklı kurumların restorasyon çalışmalarına lojistik destek sağladıklarını belirten Uluçay, belediyenin de uzman arkeolog gözetiminde hasarlı yapıların restorasyonunu gerçekleştirdiğini söyledi.

Othello Parkı’nın düzenlenmesinde son aşamaya gelindiğini de aktaran Uluçay, çalışmaların tamamlanmasıyla parkın hem turistlerin hem de bölge halkının dinlenebileceği yeni bir yaşam alanı olarak hizmete açılacağını ifade etti.

Suriçi’nin Gazimağusa’nın en önemli simgesi olduğunu vurgulayan Uluçay, “Mağusa’nın göz bebeği Suriçi’nin turist ziyaretlerine uygun olması için gerekli altyapı çalışmalarını gerçekleştirdik. Yeni dönemde de Suriçi’ni geliştirmek ve turizm potansiyelini artırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.