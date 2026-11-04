Ara bölgede siyasi partilerden 5+1 konferansı için ortak destek

Slovakya'nın y Kıbrıs Elçiliği tarafından KKTC ve Güney Kıbrıs'tan siyasi parti temsilcilerine yönelik düzenlenen aylık toplantı Lefkoşa ara bölgedeki Ledra Palace Oteli'nde yapıldı.

Kuzey ve güneyden siyasi parti temsilcileri, ev sahibi olarak Birleşik Kıbrıs Partisi'nin önerisi üzerine "5+1 konferansının yeniden toplanması için neler yapılabilir" konusunda görüşlerini belirtti.

Slovakya Elçiliği'nden verilen bilgiye göre, katılımcılar toplantıda, 5+1'in toplanmasına zemin oluşturacak koşulların yaratılmasına yönelik desteklerini teyit etti; olumlu bir hazırlık sürecine ve kapsamlı, kalıcı ve iki kesim tarafından kabul edilebilir bir çözüme yönelik, anlamlı bir müzakere sürecine zemin oluşturacak, iki kesim arasında güveni arttıracak çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını ifade ettiler.

İki kesimden siyasi partilere yönelik bir sonraki toplantının Cumhuriyetçi Türk Partisi ev sahipliğinde Ocak 2027'de düzenleneceği ifade edildi.

Bugünkü toplantıya kuzeyden; Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Kıbrıs Sosyalist Parti (KSP), Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti ) ve Yeni Kıbrıs Partisi (YKP); güneyden; Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL), Kıbrıs Yeşiller Partisi, Demokratik Düzen-Demokratik Güçlerin İşbirliği (DEPA), Sosyalist Parti (EDEK), Cumhuriyetçi Birleşik Kıbrıs Partisi (ERKK), Birleşik Demokratlar ve VOLT Cyprus temsilcileri katıldı.