Kadın girişimciler için ödül töreni düzenlenecek

2026'nın kadın girişimcileri ödüllerini cuma akşamı düzenlenecek törenle alacak.

İş Kadınları Derneği'nin (İKD) Telsim ana sponsorluğunda gerçekleştireceği 2026 Yılının Kadın Girişimcileri Ödül Töreni cuma akşamı saat 19.00'da Lefkoşa'da Grand Pasha Otel'de olacak.

Telsim’den yapılan açıklamaya göre, gecede, "Yılın Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi", "Yılın İlham Veren Kadın Girişimcisi", "Telsim Girişimcilik Özel Ödülü", "İş Kadınları Derneği Onur Ödülü" ve "Yılın Toprağa Değer Katan Kadın Girişimcisi" olmak üzere 5 kategoride ödül verilecek.