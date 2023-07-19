WhatsApp'ta küresel çapta erişim sorunu

Facebook, Instagram ve Messenger gibi sosyal medya platformlarını bünyesinde barındıran Meta’ya ait mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a küresel düzeyde erişim sorunu yaşanıyor.

Web siteleri ve mobil uygulamalarda yaşanan aksaklıkların izlendiği Downdetector.com'a göre, 2 milyar kullanıcısı bulunan WhatsApp'ta saat 23.00 sıralarında binlerce kullanıcı erişim sorunu yaşadığını bildirdi.