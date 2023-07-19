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WhatsApp'ta küresel çapta erişim sorunu

WhatsApp'ta küresel çapta erişim sorunu

2 milyar kişinin kullandığı mesajlaşma platformu WhatsApp'ta dünya çapında erişim sorunu yaşanıyor. Sorun uygulamanın bilgisayarlarda kullanılan WhatsApp Web versiyonunu da etkiledi.

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Facebook, Instagram ve Messenger gibi sosyal medya platformlarını bünyesinde barındıran Meta’ya ait mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a küresel düzeyde erişim sorunu yaşanıyor. 

Web siteleri ve mobil uygulamalarda yaşanan aksaklıkların izlendiği Downdetector.com'a göre, 2 milyar kullanıcısı bulunan WhatsApp'ta saat 23.00 sıralarında binlerce kullanıcı erişim sorunu yaşadığını bildirdi. 

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