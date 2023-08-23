Wagner lideri Prigojin'in yolcu listesinde olduğu özel uçak düştü

TASS’ın, Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'na (Rosaviatsiya) dayandırdığı haberde, Prigojin’in Tver’de düşen özel jette bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, Wagner’e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürüldü.

Rusya Acil Durum Bakanlığı, üç mürettebat da dahil olmak üzere uçaktaki 10 kişinin tamamının kazada öldüğünü açıkladı.

Yetkililer, yolcular arasında Prigojin adında bir kişinin de bulunduğunu belirtirken daha fazla ayrıntı vermedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın yere düştükten sonra alev aldığı görüldü.