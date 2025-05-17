Vinçle taşınan demir bağlantısı koptu, ayağına düştü
Girne'de dün yapımı devam eden bir inşaatta meydana gelen "iş kazasında" 53 yaşındaki Turhan Biçer yaralandı.
A+A-
Girne'de dün yapımı devam eden bir inşaatta meydana gelen "iş kazasında" 53 yaşındaki Turhan Biçer yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün saat 17.00 sıralarında Girne'de yapımı devam eden bir inşaatta perde duvar demirlerinin montesi yapıldığı sırada, vinç yardımı ile taşınan 5 metre uzunluğundaki demir bağlantısının koparak alanda çalışan 53 yaşındaki Turhan Biçer'in sol ayağının üzerine düşmesi sonucu yaralandı.
Biçer, olay sonrası Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı, sol ayağında kırık teşhisi nedeniyle yapılan müdahalenin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek Ortopedi Servisi'nde müşahede altına alındı
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Bu haber toplam 37 defa okunmuştur
Etiketler : Turhan Biçer