Video skandalında yargılama başladı

Ayşe GÜLER

Siyasette derin bir belirsizliğe ve sancıya neden olan "video skandalı"na ilişkin gözler yargı sürecine çevrildi.

Başbakan Ersan Saner’in görüntülerinin yer aldığı ve yasa dışı olarak kaydedilerek yayınlanan skandal videoyla ilgili geçtiğimiz hafta tutuklanan 5 kişi bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargı sürecinde neler yaşandı?

Yasa dışı olarak kaydedilen ya da kurgulanan video için polis harekete geçmiş, soruşturma kapsamında ilk etapta biri görüntülerde yer alan kişi olmak üzere üç kişi tutuklanmış, haklarında 'özel hayatın gizliliğini ihlal' davası okunmuştu. Polisin şikayet üzerine P.G isimli bir kadınla, C.K ve G.S isimli iki erkek zanlı Cuma günü Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmıştı. İleri soruşturma nedeniyle de zanlılar hakkında 3'er gün tutuklama kararı alınmıştı. Soruşturmayı derinleştiren polis, iki kişiyi daha tutuklayarak, Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarmıştı. Zanlılar, M.Ö. ve C.S. hakkında mahkeme 2 gün tutukluluk emri vermişti. Polis, mahkemede videonun, zanlı M.Ö’nün teşviki ile zanlı C.S. tarafından geri getirildiğini anlatmıştı.

Saner bugüne işaret etmişti

Video skandalı ile gündeme gelen UBP Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner sessizliğini YENİDÜZEN'e bozmuş, bugüne işaret etmişti

Saner UBP kurultayında aday olduğunu “şuan için adaylıktan çekilme gibi bir gündeminin olmadığını” açıklamış son kararını duruşmaya işaret ederek bugün vereceğini belirtmişti.

“Şuan için adaylıktan çekilmek gibi bir şey yok. Adaylığım devam ediyor. Son kararımı Pazartesi vereceğim” diyen Saner konuyla ilgili adli süreci takip edeceğini söylemişti.

Siyasetteki kriz parti içi krize de yol açtı

Skandal video ve sonrasında yaşananlar bu hafta toplanacak UBP Kurultayı öncesinde de parti içine dönük bir krize de yol açmıştı.

Saner’in açıklamalarında video ile ilgili diğer başkan adaylarına imayla da olsa işaret etmesi adaylar arasında rahatsızlığa neden olmuştu.

UBP Kurultayı başkan adaylarından, milletvekili Faiz Sucuoğlu açıklama yapmış, “Kat’i surette vurgu yapmak istediğim konu, son yaşanan gelişmelerin faturasının şahsıma mal edilmeye çalışılmasıdır” dedi, bu yöndeki iddiaları reddetmişti.

Sucuoğlu, “Siyaset dışında, özellikle de halkımızın manevi değerlerine ve aile kurumuna zarar verecek bir durum içinde olmam söz konusu değildir” demişti.

Başkan adaylarından Hasan Taçoy, “Suçlamayı kendi içimde barındırmam. Böyle bir şey varsa siyaseti bırakıp, evime gitmeyi çok iyi beceririm” demişti.

UBP Milletvekili Zorlu Töre ise “Video skandalının ardından Başbakanın tüm adayların bu işin içinde yer aldığını nitelendirmesini kabul etmem” şeklinde konuşmuştu.

Fotoğraf Burçin Aybars

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