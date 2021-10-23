Video skandalında 2 tutuklu daha

Başbakan Ersan Saner’in görüntülerinin yer aldığı ve yasa dışı olarak kaydedilerek yayınlanan skandal videoyla ilgili iki kişi daha tutuklandı.

Yasa dışı olarak kaydedilerek yayınlanan video soruşturmasında dün üç kişinin tutuklanmasıyla yürütülen soruşturma derinleşti.

Soruşturma kapsamında iki kişinin daha dün akşam poliste sorguya alındığı ve ardından bugün mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi. Resmi makamlar tarafından bu bilgi henüz doğrulanmadı.

Başbakan Ersan Saner’in iddiasıyla “Teknolojik olanaklardan alabildiğince yararlanılarak kurgulanan" skandal video ile ilgili üç zanlı tutuklanmış, dün mahkeme huzuruna çıkarılmıştı.

Video skandalında 3 zanlı, 3 gün tutuklama