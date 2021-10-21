Şantaj, siyaset, yozlaşma ve mafya Tam bir ÇÖKÜŞ

Başbakan Ersan Saner ile ilgili yayınlanan özel bir video, Kıbrıs'ı kuzeyindeki kirlenmeyi deşifre etti. Başbakan Saner'in iddiasıyla “kurultay öncesi kurgulanan” videonun “yer altı dünyası ile işbirliği sonucu” ortaya çıktığı belirtildi.



Saner: “Teknolojik olanaklardan alabildiğince yararlanılarak kurgulanan bu video ile çok çirkin bir itibar suikastının hedefi oldum.”

Dün gün boyunca hükümetin istifasını sunan Saner’in “Başbakanlık vekaletini” bir başka milletvekiline vererek, kurultaydaki adaylıktan da çekileceği konuşuldu.

Başbakan Saner, iddiaların aksine partideki görevi bırakmadı, “kurgulanmış video ile çirkin bir kişilik suikastının hedefi olduğunu” söyledi, “ Yer altı dünyası ile işbirliği yapıldığına dair saptamalar var” dedi.

Video skandalı UBP’li milletvekilleri tarafından da yorumlandı: “Tasvip etmiyoruz, komplo.”

UBP Milletvekilleri Hasan Taçoy: “Ben tasvip etmediğim hiç bir hareketi üstüme almam ve yapmam”

UBP Milletvekili Zorlu Töre: “Videoyu tasvip etmiyoruz, konuşmayı da doğru bulmuyoruz”

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk: “Siyaseti ile ilgili bir sıkıntı var ise dile getirilebilir ama böyle belden aşağı vurmayı doğru bulduğumu söyleyemem”

YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk: “Ülke siyasetinde bel altı vurmaları yakışıksız”

Ayşe GÜLER



Başbakan Ersan Saner ile ilgili yayınlanan özel bir video, Kıbrıs'ı kuzeyindeki kirlenmeyi deşifre etti. Başbakan Saner'in iddiasıyla “kurultay öncesi kurgulanan” videonun “yer altı dünyası ile işbirliği sonucu” ortaya çıktığı belirtildi.

Saner tarafından da açıklanarak, yorumlanan ‘video skandalı’ siyasetteki belirsizliği daha da derinleştirdi.

Dün gün boyunca daha önce hükümetin istifasını sunan ancak yeni hükümet kuruluna kadar partideki görevinde devam edecek olan Saner’in Başbakanlık’tan izne ayrılarak, kurultaydaki adaylıktan da çekileceği konuşuldu.

Başbakan Saner, iddiaların aksine görevi bırakmadı, “kurgulanmış video ile çirkin bir kişilik suikastının hedefi olduğunu” öne sürdü, “ Yer altı dünyası ile işbirliği yapıldığına dair saptamalar var” dedi.

Video skandalı UBP’li milletvekilleri tarafından da yorumlandı

UBP Milletvekilleri Hasan Taçoy ile Zorlu Töre de videoyu tasvip etmediklerini, konuşmayı da doğru bulmadıklarını açıkladı.

"Ben tasvip etmediğim hiç bir hareketi üstüme almam ve yapmam” diye konuşan Taçoy, “Videoyu görmedim, tasvip etmiyorum, yayınlanması da beni ilgilendirmiyor” dedi.

Öte yandan UBP Milletvekili Zorlu Töre de söz konusu videonun komplo olduğunu kaydetti.

Töre ve Taçoy, bu açıklamayı Diyalog’a yaptı.

ADA TV’de konuşan Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Yasemi Öztürk, Başbakan Saner’i hedef alan kaset skandalı hakkında açıklamalarda bulundu.

Seçime günler kala böyle bir görüntünün gündeme gelmesini seçime yönelik bir hamle olarak değerlendiren Öztürk; “Herkesin ailesi, eşi, dostu var. Böyle çirkin bir yaklaşımı asla doğru bulmuyorum” dedi.

Her insanın yanlışları olabileceğine vurgu yapan UBP’li vekil, bir yanlışı bütün kamuoyunun bilgisine sunmadan önce bunun ahlaki yanının da göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti. “Herkesin özel hayatı var. Siyaseti ile ilgili bir sıkıntı var ise dile getirilebilir ama böyle belden aşağı vurmayı doğru bulduğumu söyleyemem” diyen Öztürk, yaşanan olayı kınadığını belirtti.

Öte yandan YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk, Başbakan Ersan Saner’e ‘komplo’ kurulduğunu belirtti, bahsedilen videonun gerçekliğini ya da düzmeciliğini önemsemediklerini, ülke siyasetinde bel altı vurmaların yakışıksız olduğunu kaydetti.

Öztürk, böyle bir yayının paylaşılmasının ahlaksızlık olduğunu ifade etti.

“Bu başbakan için olduğu için başkası için de olabilir” diye konuşan Öztürk, “Başbakan açısından bu durum kolay değil. Bunun böyle paylaşılması özel hayatın gizliliğine aykırı” dedi.

"Çirkin bir kişilik suikastının hedefi oldum"

Meclis yine belirsiz!