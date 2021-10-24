'Video skandalı' parti içine döndü

YENİDÜZEN- Özel

Başbakan Ersan Saner’in özel görüntülerinin yer aldığı ve yasa dışı olarak kaydedilen skandal videoyla ilgili süreçte gözler “Ulusal Birlik Partisi içerisine” yöneldi.

Başbakan Saner’in “Yer altı dünyası ile işbirliği yapıldığına dair saptamalar var” sözlerini kullandığı ve “mafya - siyaset ilişkisinin” sorgulandığı bir süreçte, video skandalıyla ilgili ibre bir anda “UBP Kurultayı hesaplaşması” üzerine çevrildi.

Sucuoğlu: “Son gelişmeleri şahsıma mal etmeye çalışıyorlar”

UBP Kurultayı başkan adaylarından, milletvekili Faiz Sucuoğlu açıklama yaptı, “Kat’i surette vurgu yapmak istediğim konu, son yaşanan gelişmelerin faturasının şahsıma mal edilmeye çalışılmasıdır” dedi, bu yöndeki iddiaları reddetti.

Sucuoğlu, “Siyaset dışında, özellikle de halkımızın manevi değerlerine ve aile kurumuna zarar verecek bir durum içinde olmam söz konusu değildir” dedi.

Sucuoğlu şunları kaydetti:

“Son günlerde kamuoyunu üzücü bir şekilde meşgul eden olaylarla ilgili açıklama yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Halkıma hizmet amacı ile çıktığım siyasi hayatımda, geleceğe onurlu, dürüst ve şerefli bir isim bırakabilmeyi en önemli prensip olarak benimsedim.

Bugüne kadar herhangi bir şekilde adımın bu prensibime aykırı olarak anılmasına fırsat verecek eylemlerde bulunmadım ve bulunmayacağım.

Kat’i surette vurgu yapmak istediğim konu, son yaşanan gelişmelerin faturasının şahsıma mal edilmeye çalışılmasıdır. Buna ne ben ne de halkımız izin vermez. Parti başkanlığı yarışında rakiplerimle ancak siyasi boyutta, fikirler düzeyinde yarışırım.

Siyaset dışında, özellikle de halkımızın manevi değerlerine ve aile kurumuna zarar verecek bir durum içinde olmam söz konusu değildir. Bu sebeple gerçeklerin çarpıtılması için çaba gösterenlerin uğraşlarının boşa çıkacağı ortadadır. Temiz siyaset diyerek çıktığımız bu yolda adımızı bu kirli işlerin içine çekmeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Bu tarz kirli işler bizim politikalarımız içinde yer alamaz.”

2 yeni tutuklu daha, itiraflar var!

Başbakan Ersan Saner’in görüntülerinin yer aldığı ve yasa dışı olarak kaydedilerek yayınlanan skandal videoyla ilgili dün akşam tutuklanan iki kişi dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Zanlılar, M.Ö. ve C.S. hakkında mahkeme 2 gün tutukluluk emri verdi. Polis, mahkemede videonun, zanlı M.Ö’nün teşviki ile zanlı C.S. tarafından geri getirildiğini anlattı.

Yasa dışı olarak kaydedilerek yayınlanan skandal videoyla ilgili tutuklu sayısı beşe çıktı.

Polis yürütülen ileri soruşturmada önceki akşam tutuklanan N.P.G’nin çektiği ve sildiği videonun zanlı M.Ö’nün teşviki ve C. K.’nin yardımı ile zanlı C.S. tarafından henüz tespit edilemeyen bir yöntemle geri getirildiğinin itiraf edildiğini anlattı.

Mahkemede bu yöndeki araştırmalar ve soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Polis, iki zanlı hakkında 2 gün tutukluluk talep etti. Mahkeme, zanlılar, M.Ö. ve C.S’nin 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Soruşturma derinleşti…

Yasa dışı olarak kaydedilerek yayınlanan video soruşturmasında dün üç kişinin tutuklanmasıyla yürütülen soruşturma derinleşti.

Soruşturma kapsamında iki kişi daha önceki akşam poliste sorguya alındığı ve ardından dün mahkemeye çıkarıldı.

Hatırlanacağı üzere; Başbakan Ersan Saner’in iddiasıyla “Teknolojik olanaklardan alabildiğince yararlanılarak kurgulanan" skandal video ile ilgili P.G isimli bir kadınla, C.K ve G.S isimli iki erkek zanlı tutuklanmış, önceki gün mahkeme huzuruna çıkarılmıştı.

Zanlılarla ilgili üç gün tutukluluk alınmıştı.

Taçoy "üzerine alınmamıştı":

“Böyle bir şey varsa siyaseti bırakıp, evime gitmeyi çok iyi beceririm”

Kurultaya aday bir diğer isim olan UBP Milletvekili Hasan Taçoy kamuoyuna da yansıyan video skandalıyla ilgili sessizliğini korumaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere Taçoy, 30-31 Ekim’de yapılacak kurultaya ilişkin 3 başkan adayı önceki gün parti genel merkezinde bir araya gelmiş, Başbakan Ersan Saner’in toplantıya katılmadığı dikkat çekmişti.

Kurultay için UBP merkezinde yapılan toplantıda Taçoy, video skandalıyla ilgili soruları yanıtlamış, “Suçlamayı kendi içimde barındırmam. Böyle bir şey varsa siyaseti bırakıp, evime gitmeyi çok iyi beceririm” demişti.

Töre: “Başbakanın tüm adayların bu işin içinde yer aldığını nitelendirmesini kabul etmem”

Yine kurultay için parti merkezinde yapılan toplantı sonrasında basına konuşan UBP Milletvekili Zorlu Töre, Başbakan Ersan Saner’in önceki günkü toplantıya katılmamasının kafalarda soru işareti bıraktığını söylemişti. Töre, “Saner gelmediği için kura çekimini Pazartesi gününe erteledik” dedi.

Töre, “Video skandalının ardından Başbakanın tüm adayların bu işin içinde yer aldığını nitelendirmesini kabul etmem” şeklinde konuşmuştu.

“Eşimle boşanıp boşanmadığım ailevi bir meseledir”

Sucuoğlu: “Son gelişmeleri şahsıma mal etmeye çalışıyorlar”

İki zanlı daha mahkemeye çıkarıldı