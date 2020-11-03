“Vatandaş ve şoför okulları mağdur edildi”

Bağımsız Şoför Okulları ve Sürücü Kursları Birliği ehliyet işlemlerinin yapılmamasını yazılı açıklama yaparak değerlendirdi, vatandaş ve şoför okullarının mağdur edildiğini kaydetti.

Açıklamaya göre Bağımsız Şoför Okulları ve Sürücü Kursları Birliği Yönetim Kurulu, konuyla ilgili tüm üyeleri ve kardeş üyelerinin katılımıyla bazı kararlar üretti.

Yazılı açıklamada işlemlerin yapılmasına imkân sağlayan tüzüklerin son uzatma tarihinin 31 Ekim olduğu belirtilerek Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yeni tüzüklerin geçirilemeyeceğini bildiği halde süreci uzatmakla suçlandı.

Ehliyet müfettişlerinin Kasım ayında yapılacak teorik ve pratik sınavlarla ilgili bilgileri kendilerinden talep ederek kayıt altına aldığı kaydedilen açıklamada “31 Ekim Cumartesi, mesainin olmadığı bir esnada Ehliyet Müfettişliği tarafından telefonla aranarak sınavların olmayacağı tarafımıza bildirilmiştir” denildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına altyapı sorunları nedeniyle eleştiriler getirilen açıklamada “Sayın Ulaştırma Bakanı yüzünden başta vatandaşlar ve şoför okulları mağdur edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Bu durumun yeni hükümet kurulana kadar devam edeceği kaydedilen açıklamada “Bundan sonra yaşanacak tüm olumsuzlukların sorumlusu Sayın Tolga Atakan olduğunu kamuoyuna saygıyla duyururuz” denildi.