“Vatan, millet, bayrak edebiyatınız artık prim yapmıyor”

Ertuğrul SENOVA

21 Aralık Şehitler Haftası kapsamında, Lefkoşa’daki Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen anma törenine, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan’ın protestosu ve Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın tavrı damga vurdu.

Törende kürsüye çıkan Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, şehitlerin kabirleriyle ilgili geçmişten bugüne Cumhurbaşkanlığı’nın makbuz karşılığı ödeme çıkarttığını, ancak Ersin Tatar’ın bunu durdurduğunu söyledi; “Bunu şehitlerimize ne Talat, ne Eroğlu ne de Akıncı yaptı” dedi.

Benan, “Utanıyorum şehidim, utanıyorum. Sana sahip çıkmayan siyasilerden utanıyorum KKTC’yi, sana şehit kabirlerini yapamayacak kadar fakirleştiren zihniyetlerden utanıyorum” diyerek, “Ey siyasiler, biliniz ki; vatan, millet, bayrak edebiyatınız bu ülkede artık prim yapmıyor” ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Benan’ın ardından kürsüye çıkan Ersin Tatar ise “Kıbrıs’ın kuzeyinin demokratik bir yer olduğunu” iddia ederek, “Herkes dilediği gibi konuşabilir ama böyle bir günde, böyle bir konuşma yapılmamalıdır, ayıptır” dedi, Pazar günü yerel seçimlerin yapılacağını hatırlattı.

Öte yandan, törende hazır bulunan bazı konuklar, YENİDÜZEN’e ulaşarak, Benan’ın konuşması sırasında Ersin Tatar’ın kendisine “şerefsiz” dediğini, ardından da Benan’ı hem TC Lefkoşa Büyükelçisi’ne hem de komutanlara şikayet ettiğini iddia etti.

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan:

“Utanıyorum şehidim, utanıyorum”

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan konuşmasında, 21 Aralık sürecinin, “bugün yaşananlar için yapılmadığını” söyledi, “Utanıyorum şehidim, utanıyorum. Sana sahip çıkmayan siyasilerden utanıyorum. Seni görmezden gelenlerden utanıyorum. KKTC’yi, sana şehit kabirlerini yapamayacak kadar fakirleştiren zihniyetlerden utanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Ey siyasiler, biliniz ki; vatan, millet, bayrak edebiyatınız bu ülkede artık prim yapmıyor”

Salonda bulunan Ersin Tatar’a hitaben, “Ey siyasiler, biliniz ki; vatan, millet, bayrak edebiyatınız bu ülkede artık prim yapmıyor” diyen Dernek Başkanı Benan, “Şehit aileleri adına bunu söylemek isterim ki bu söylemleriniz artık bizi bıktırmıştır” dedi.

“Birilerine yaranma derdine düşmüşler”

Benan, “Hele de devletin tepesindekiler, bulundukları makamları kullanarak şehitlerimiz üzerinden nutuk patlatanlar, tüm söylemlerinizin altı boş, birçoğu belki de kendi söylemlerine bile inanmıyor, birilerine yaranma derdine düşmüşler” şeklinde konuştu.

“Onlar için mutluluk, koltuk sevdasından fazla değildir”

“Aslında kimse onları alkışlamıyor. Onlar için mutluluk, koltuk sevdasından fazla değildir” diyen Benan, şehitlerin bir kenara itildiğini, karşılarında muhatap bulamaz hale geldiklerini ifade ederek, “Güneyde yapılan kazılar sonrası kimliklendirilip Ortaköy’e defnettiğimiz şehitlerimiz için 9 aydır hiçbir şey yapılmıyor. Ortaköy Şehitliği’nde açılması gereken 2 mezarda ismi yazan şehidimizin kabri hala açılmıyor” ifadelerini kullandı.

“Vatan, millet, şehit sözlerini ağzından düşürmeyen Cumhurbaşkanı’ndan bunu duyunca hayretler içinde kaldım”

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın, şehitlerin kabirlerine dair makbuz karşılığı ödeme yapması gerekirken bunu yapmadığını söyleyen Benan, “Vatan, millet, şehit sözlerini ağzından düşürmeyen Cumhurbaşkanı’ndan bunu duyunca hayretler içinde kaldım” dedi.

“Bunu şehitlerimize ne Talat, ne Eroğlu ne de Akıncı yaptı”

Benan, “Bunu şehitlerimize ne Mehmet Ali Talat, ne Derviş Eroğlu ne de Mustafa Akıncı yaptı. Bu tür ödenekler geçmişte Cumhurbaşkanı tarafından makbuzla ödenirken, Tatar bunu durdurdu. Kabir yaptırmıyor. Sayın Tatar, Sayın Üstel, bu işler laf değil; yürek ve vicdan işidir. Sizler nasıl milliyetçi, nasıl KKTC’yi savunan kişilersiniz?” diye sordu.

“Milli günlerde, şehitleri anma günlerinde, şehit ismini ağzınıza almayın”

Benan, “Milli günlerde, şehitleri anma günlerinde, şehit ismini ağzınıza almayın, şehitlerimizin kemiklerini sızlatmayın. İnsanların gözünün içine bakarak daha fazla yalan söylemeyin. Şehitlerimize zerre saygınız yok. Tarih sizleri asla affetmeyecek” dedi.

Ersin Tatar, Pazar günü yapılacak yerel seçimi anımsattı

Dernek Başkanı Benan’ın ardından kürsüye çıkan Ersin Tatar, “Böyle bir günde çok soğukkanlı olmak lazım” diyerek sözlerine başladı, ardından da Pazar gün yerel seçim olacağını hatırlattı.

Tatar, “Kıbrıs’ın kuzeyinin demokratik bir yer olduğunu” iddia ederek, “Herkes dilediği gibi konuşabilir ama böyle bir günde, böyle bir konuşma yapılmamalıdır, ayıptır. Biz seçim öncesindeyiz. Pazar gün seçim var. Hepimiz seçim yasaklarına saygı duymak zorundayız. Bu ülkenin yasaları, YSK’sı vardır” dedi.

“Bunlarla siyaset yapmak bugüne yakışı kalmaz”

Tatar, “Benim müsteşarım bu kişiyle kaç defa toplantılar yaptı, bu meselelerin çözümü için elimizden geleni yaptık. Bütçe görüşmelerinde de gereği yapılacak. Bunlar iç meselelerdir. Bunlarla siyaset yapmak bugüne yakışı kalmaz” şeklinde konuştu.

Konukların iddiası: Tatar, Benan’a “şerefsiz dedi”

Öte yandan, törende hazır bulunan bazı konuklar, YENİDÜZEN’e ulaşarak, Benan’ın konuşması sırasında Ersin Tatar’ın kendisine “şerefsiz” dediğini, ardından da Benan’ı hem TC Lefkoşa Büyükelçisi’ne hem de komutanlara şikayet ettiğini iddia etti.

Her iki ismin de kürsü konuşmalarının ardından, törenin yayınlandığı BRT, yayının sesini kıstı ancak görüntülerde, Ersin Tatar’ın Benan’a kol hareketleri yaptığı, tansiyonun daha da yükseldiği gözlemlendi.