“Valizlerinden metal öğütücü çıktı”

Ercan Havalimanı giden yolcu salonunda x-ray cihazından geçerken çantalarında uyuşturucu kalıntısı barındıran öğütücü tespit edilen E.O. ile O.D. tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede bulguları aktaran polis, E.O. isimli zanlının saat 12.50 sıralarında, O.D. isimli zanlının ise 20.50 sıralarında Ercan Havalimanı - giden yolcu salonunda x-ray cihazından geçerken tespit edildiklerini söyledi.

Polis, farklı saatlerde tespit edilen her iki zanlının da çantasında içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğu düşünülen metal öğütücü ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, zanlıların tutuklandığını, ele geçirilen öğütücülerin içerisindeki kalıntıların analize gönderileceğini belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini açıklayarak, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.