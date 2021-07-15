Vakalar durmuyor: 150 pozitif vaka
"Toplam 17.946 test yapıldı, 117'si yerel 150 pozitif vakaya rastlandı, 44 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.946 olup, 117'si yerel 150 pozitif vakaya rastlanmış, 44 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 30 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 117 kişi ise yerel vakadır.
48 kişi Lefkoşa, 52 kişi Girne, 9 kişi Gazimağusa, 7 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Yenikent-1/ Yeniceköy-1/ Taşkınköy-3/ Ortaköy-5/ Marmara-1/ K.kaymaklı-7 / Köşklüçiftlik-1/ Kızılbaş-1/ Haspolat-1/ Hamitköy-4/ Gönyeli-13 / Göçmenköy-1/ Gaziköy-3/ Akıncılar-2 / Metehan-1/ Dereboyu-1/ Surlariçi-1/ Lefkoşa Merkez-1
Girne
Girne Merkez-18/ Aşağı Girne-5 / Alsancak-9 / Çatalköy-4/ Karaoğlanoğlu-3/ Karşıyaka-1/ Lapta-7/ Ozanköy-1/ Beylerbeyi-1/ Dikmen-2/ Arapköy-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-2/ Yeniboğaziçi-1/ Çanakkale-1/ Tuzla-1/ Karakol-2/ Baykal-1/ Maraş-1
İskele
Dipkarpaz-1
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-7
15 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.946
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 150
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 30
Yerel Vaka Sayısı: 117
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 44
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.679.732
Toplam Vaka Sayısı: 9554
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8294
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1224
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 64
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 988
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 169
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 36
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4167
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 220
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 540
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2122
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 25.130