Uzlaşım Derneği'nde başkanlığa Derviş Yaşar Baha getirildi

Uzlaşım Derneği Başkanlığına Derviş Yaşar Baha getirildi.

Dernekten verilen bilgiye göre, Uzlaşım Derneği 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı dün saat 18.00’de pandemi şartları gereği Zoom platformunda çevrim içi gerçekleştirdi.

Açılışın ardından divan başkanlığına Ülvan Polili, divan sekreterliğine Canan Öztoprak ve Evren Özbir getirildi.

Derneğin faaliyet raporunun genel kurula sunulmasının ardından, derneğin mali raporu sunuldu ve genel kurul tarafından oy birliğiyle aklandı.

Yapılan görev dağılımına göre Dernek Başkanlığına Derviş Yaşar Baha getirilirken, asbaşkan olarak Emine Çolak ve Nüket Gündüz, diğer yönetim kurulu üyeleri görevine ise Canan Öztoprak, Solmaz Çerkez, Sümer Erkmen, Şule Aker ve Tanur Tsiknakis seçildi.

Yönetim Kurulu yedek üyeleri Ülvan Polili ve Evren Özbir oldu. Disiplin Kurulu; Eda Hançer Akkor, Layık Topcan Mesutoğlu ve Nafiye Günalp’tan oluşurken, yedek üye ise Ayşe Berkut oldu. Denetleme Kurulu; Adil Küçük, Sonay Çete ve Asuman Bolkan’dan oluşurken, yedek üyeliğe ise Gonce Avaş getirildi.