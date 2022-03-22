Uyuşturucuyla yakalandı, teminatla serbest kaldı

Lokmacı geçiş noktasından ülkeye giriş yapmak isterken hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine yanına gelen polisleri fark edip direnç gösteren ve makul güç kullanılarak tutuklanmasının ardından üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan zanlı Ç.D, teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, 18 Mart saat 21:45 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polislerin, Lokmacı geçiş noktasından Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yapan zanlı Ç.D’nin tavır ve hareketlerinden şüphelenmeleri üzerine gerekli kontrolü yapmak için yanına gittiklerini anlattı. Bu esnada zanlının polislere direnç gösterdiğini aktaran Ramiz, Ç.D’nin elinde 1 gram 685 miligram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının aleyhinde başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirtip, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.