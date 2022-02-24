Uyuşturucuya ceza yağdı

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde uyuşturucu suçlarından yargılanan Hamit Öveç, Hüseyin Tuluk ve Batuhan Ağar hapse mahkum edilirken, S.Y.,(K-23) D.B.(K-22) ve B.K.(K-21) denetimli serbestlikten yararlandı.

Mahkeme tutuklu yargılanan Hüseyin Tuluk’un 24, Batuhan Ağar’ın 36 ay hapse mahkum edilmesine emir verdi. Tutuksuz yargılanan Hamit Öveç ise 10 ay hapse mahkum edildi.

Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Dilşah Karayel’in huzurunda verilen kararı Karayel açıkladı.

Karayel, sanık Hamit Öveç’in 13 adet MDMA türü uyuşturucu hap, bir gram cannabis ve tespit edilemeyen miktarda kokain ve metamfetamin alma ve tasarruf suçlarından mahkum edildiğini söyledi. Yargıç Karayel, sanık Hüseyin Tuluk’un 13 adet MDMA türü uyuşturucu hap, 4 gram cannabis verme ve bir gram kokain alma ve tasarruf suçundan yargılandığını ve suçlu bulunduğunu açıkladı. Yargıç, sanık Tuluk’un ayrıca KKTC’de ikamet izinsiz kalma suçundan da yargılandığını ifade ederek, bu suçtan da mahkum edildiğini söyledi. Karayel, Batuhan Ağar’ın 383 gram metamfetamin, 2 gram kokain tasarrufu, 8 gram kokain ve metamfetamin alma suçundan yargılandığını belirtti. Karayel, sanıkların uyuşturucu maddeleri ticari amaçla aldığına, verdiğine veya tasarruf ettiğine dair bir olgu olmadığını belirtti. Yargıç, tüm sanıkların Hüseyin Tuluk’un evinde bir araya geldiğini, birlikle uyuşturucu içtiklerini söyledi. Karayel, uyuşturucuyu temin eden şahsın ise Tuluk olduğunu ifade etti. Yargıç, sanıklardan S.Y.,D.B. ve B.K.’nin ise denetimli serbestlik yasasından yararlanma talebini değerlendirdiklerini; sanıkların uyuşturucu maddeleri kişisel kullanım içim tasarruf ettiklerine bulgu yaptıklarını söyledi. Yargıç Karayel, S.Y.,D.B. ve B.K.’nin 2 yıl süreyle denetimli serbestlik şartları altında yasadan yararlanmasına karar verdiklerini açıkladı. Karayel, uyuşturucu suçlarının giderek yaygınlaştığını, toplum sağlığını tehdit ettiğini ifade ederek, Hamit Öveç, Hüseyin Tuluk ve Batuhan Ağar’ın mahkum oldukları davalardan hürriyeti bağlayıcı bir ceza verilmesini uygun bulduklarını söyledi.

Yargıç Karayel, sanık Öveç’in 10 ay, sanık Tuluk’un 24 ay, sanık Ağar’ın ise 36 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.