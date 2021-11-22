Uyuşturucu zanlılarından biri cezaevine gönderildi, diğer serbest kaldı

Narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği “Paket” Operasyonunda 56 gram uyuşturucuyla yakalanan zanlılar T.B.N.D ve A.D.M yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan biri cezaevine gönderilirken, diğeri teminatla serbest bırakıldı.

Mahkeme mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir zanlıların Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) ithal, Tasarruf Verme” suçlarından tutuklandığını belirtti. Polis, 11 Kasım saat 18.00 sularında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda, 26 yaşındaki T.B.N.D. kullanımında bulunan ve 26 yaşındaki A.D.M’nin yolcu olarak bulunduğu araç içine saklanmış, satışa hazır vaziyette yaklaşık 56 Gram ağırlığında Hint Keneviri (Skunk) türü uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği tespit edilen 12 bin 20 Türk Lirası, 660 Dolar ve 70 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındığını, her iki zanlının da tutuklandığını anlattı. Kurtbir, zanlıların evinde yapılan aramada hassas terazi, 4 bin 200 TL ve folyo kağıtları bulunarak el konduğunu anlattı. Kurtbir, zanlı T.B.N.D’nin son bir ay içerisinde aranan bir şahıs aracılığı ile 336 gram uyuşturucuyu 7.800 Euro karşılığında Haspolat’ta alıp, Lefkoşa’da kimlikleri tespit edilemeyen şahıslara 1 gramı 350 TL olmak üzere satışını yaptığının belirlendiğini anlattı. Kurtbir, zanlının okul harcını ödeyebilmek için uyuşturucu satıp, suç gelirini de akladığının öğrenildiğini söyledi. Tahkikatın tamamlandığını belirten Kurtbir, zanlı T.B.N.D’nin yasal statüsü olmadığını, zanlı A.D.M’nin öğrenci izni ile adada bulunduğunu belirtip, ileride davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlı 1’in 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına, zanlı 2’nin ise yurt dışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün ispatı vücutta bulunması, 25 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.