Uyuşturucu zanlıları 4 gün daha tutuklu

Lefkoşa’da tasarruflarında uyuşturucu madde ile yakalan zanlılar A.K., ve G.K., yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir olguları aktardı. Polis, zanlıların uyuşturucu madde ‘hintkeneviri ithal’ ve ‘tasarrufu’ suçundan methaldar olduklarını belirtti.

Polis, 8 Aralık tarihinde görevli bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda polisten kaçan zanlıların makul güç kullanılarak tutuklandıklarını söyledi. Polis, zanlıların tasarrufunda 60 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, zanlıların gönüllü ifade verdiğini, maddelerin analize gönderildiğini, emarelere parmak izi araştırması yapılacağını ve aranan bir zanlı olduğunu mahkemeye aktardı. Polis soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 4 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 4 gün tutuklu kalmalarına emir verdi.