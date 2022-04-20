Uyuşturucu satışına ceza yağdı!

Lefkoşa’da bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı gerekçesiyle Polis Genel Müdürlüğü Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü, tarafından yapılan baskın sonucu tutuklanan 6 zanlı hakkında karar açıklandı. Mahkeme, uyuşturucu satışı yapan 6 kişiye ceza yağdırdı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında 6 sanığın aleyhindeki kararı Yargıç Soytaç açıkladı. Soytaç, sanıkların işlediği suçların çok ciddi ve vahim suçlar olduğunun altını çizdi. Soytaç, sanıkların, bulundurduğu uyuşturucu miktarının külliyatlı oluşunu aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Soytaç, kamu menfaati gereği bu tür suçlara mahkûmiyet verilirken, caydırıcı ceza uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

6 kişiye 30 ay ile 10 ay arasında ceza

Yargıç Murat Soytaç, farklı miktarlarda uyuşturucu tasarruf eden sanıklar Emenike Kenneth Ogbu 30 ay, satışa hazırlayan Onyedikachi Godwin Ikebuaku 20 ay, Gift Patrıck 18 ay, Chibuikemk Kennedy Nwamuruamu 18 ay, Chidera Wayne Ubani Wayne 18 ay, Caleb İzunna Ewulu 10 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.