Uyuşturucu postası: 1 tutuklu

Posta ile gelen pakette uyuşturucu çıkması üzerine başlatılan soruşturma neticesinde tutuklanan zanlı F.F mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Çavuş, zanlının Kanunsuz Uyuşturucu Madde İthali, Alma ve Tasarruf suçuyla mahkemede olduğunu belirtti.

Polis Lefkoşa Paket Postanesi’nden alınan bilgide, İngiltere’den kayınvalidesi P.K. adına gelen kargo paketinde görevli memurlar tarafından yapılan kontrolde, içerisinde bir miktar uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler olduğunu tespit edildiğinin öğrenildiğini söyledi.

Bir Polis ekibi tarafından Lefkoşa Paket Postanesi ziyaret edilerek P.K’nin huzurunda pakette yapılan kontrolde, streç naylonlara sarılı yaklaşık 24 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, akabinde P.K’nin ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada ikametgahın üst kısmında bulunan damadı Zanlı F.F’nin yatak odasında 2 buçuk gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Uyuşturucu maddelerin zanlıya ait olduğunun tespit edilmesi üzerine zanlının mahkeme emri gereği tutuklandığını belirten Polis, bu aşamada tahkikatın tamamlandığını, zanlının yasal statüsü olmadığını belirterek zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Posta’daki paketlerde damadına ait uyuşturucu çıktı

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