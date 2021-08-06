Aranan bir kişi daha var

Posta ile gelen pakette uyuşturucu çıkması üzerine başlatılan soruşturma neticesinde tutuklanan zanlı F. F. yeniden mahkeme huzuruna çıkarılarak 6 gün daha tutukluluk aldı. Polis, olayla ilgili aranan bir kişi daha olduğunu ifade etti. Yaşanan olayda, Lefkoşa Paket Postanesi’ne İngiltere’den P.K. adına gelen paketlerde, damadı F.F’ye ait uyuşturucu çıkmıştı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek olguları aktardı. Polis, F. F.’nin Kanunsuz Uyuşturucu Madde İthali, Alma ve Tasarruf suçuyla yargılandığını belirtti. Polis, 4 Ağustos tarihinde saat 10.30’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından Lefkoşa Paket Postanesi’nden alınan bilgide İngiltere’ den P.K. adına gelen kargo paketinde görevli memurlar tarafından yapılan kontrolde içerisinde bir miktar uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler olduğunu tespit edildiğinin öğrenildiğini söyledi.

Polis, bir Polis ekibi tarafından Lefkoşa Paket Postanesi ziyaret edilerek P.K’nin huzurunda konu pakette yapılan kontrolde içerisinde dört adet siyah renk yaklaşık 20 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Akabinde P.K’nin ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada ikametgahın üst kısmında bulunan damadı Zanlı F. F.’nin yatak odasında zanlıya ait siyah renk şortun sağ ön cebinde bulunan tütün paketinde beyaz renk naylon parçasına sarılı yaklaşık 3 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, bilahare mesele ile ilgili yapılan soruşturmalarda söz konusu uyuşturucu maddelerin zanlıya ait olduğunun tespit edilmesi üzerine zanlının mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, bu aşamada tahkikatın devam ettiğini, aranan 1 kişi olduğunu belirterek zanlının 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 6 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Posta’daki paketlerde damadına ait uyuşturucu çıktı