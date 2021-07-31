Uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Haspolat’ta meydana gelen uyuşturucu operasyonunda suçüstü yakalanan zanlı B.H.P dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, B.H.P’nin kanunsuz uyuşturucu madde (Hint Keneviri ve Kokain) alma ve barındırma suçunu işlediğini belirtti.

Polis, 30 Temmuz saat 10:00 sularında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgide Haspolat-Lefkoşa'da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinin bulunduğu bölgenin batı kısmında yol üzerinde ağaçların olduğu bölgeye bir aracın gelip orada durduğu ve araçtaki şahsın şüpheli hareketlerde bulunduğunun öğrenildiğini söyledi. Ayni gün alınan bilgi üzerine, saat 10:30 sularında görevli bir polis ekibi tarafından bölgeye gidilerek yapılan aramada; ağaçların altında saklı vaziyette siyah ve mavi renk maske içerisinde, yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu aktardı.

Suçüstü yakalandı

Polis memuru Sakallı, yine ayni gün saat 20:30 sularında pusu kurulduğu ve zanlı B.H.P’nin söz konusu maddeleri alırken suçüstü yakalandığı bilgisini verdi. Zanlının üzerinde yapılan aramada, şortunun sağ ön cebinde, içerisinde tütün ile karışık hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara bulunarak tüm maddelerin emare olarak alındığını belirtti.

Suçunu itiraf etti

Yapılan soruşturmada zanlının tasarrufunda bulunan söz konusu maddeleri Haspolat’ta 25 Temmuz’da, ismini bilmediği yabancı uyruklu bir şahıstan aldığını ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin bulunduğu bölgeye attığı, 30 Temmuz’a kadar oraya giderek konu maddelerden birçok kez içtiği tespit edildi.

3 günlük tutukluluk kararı

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.