“Uygunsuz ve provokatif hareketlerde bulunduğu polisler tarafından tespit edildi”

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 15 Kasım törenlerinde “zafer işareti” yapan bir kişi hakkında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığına dair yapılan iddialara yanıt verildi ve bu iddiaların “gerçek dışı ve yalan olduğu” belirtildi.

Açıklamada, ‘kaldırımın üzerinde duran bir kişinin uygunsuz ve provokatif hareketlerde bulunduğu, oradaki görevli polisler tarafından tespit edildiği’ ifade edildi.

Açıklama şöyle;

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle 15 Kasım 2021 tarihinde Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen tören öncesinde, protokol aracı içerisinde bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu; ‘Bayramınız kutlu olsun’ diyerek halkı selamlarken, kaldırımın üzerinde duran bir kişinin uygunsuz ve provokatif hareketlerde bulunduğu, oradaki görevli polisler tarafından tespit edilmiştir.

Buna göre söz konusu kişi, iki elini havaya kaldırıp sırtını dönüp yerinden sıçrayarak, halkı selamlamakta olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’na yönelik uygunsuz davranışta bulunmuştur.

Bunun üzerine oradaki görevli polisler, güvenlik gerekçesi ile muhtemel bir provokasyonu, taşkınlığı ve tatsız bir olayın yaşanmasını önlemek için söz konusu kişiyi uyarmış ve yaptığı davranışla ilgili olarak ifadesi alınmak üzere Polis Genel Müdürlüğü Adli Şube’ye davet etmiştir.

Gerçekte yaşananlar bu şekilde olmasına rağmen, bazı kişiler sosyal medyada bilinçli bir şekilde tamamen yalan ve gerçek dışı iddialarda bulunurken, bazı gazeteler de bu yalanı sürdürmektedir.

Bir kez daha belirtmek gerekir ki; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, söz konusu kişi hakkında polise herhangi bir şikayette bulunmamıştır ve olaydan da daha sonra haberi olmuştur. Gerçekler bundan ibaret olup Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yönelik yalana ve iftiraya dayalı karalama kampanyaları bir kez daha boşa çıkmıştır.”

“Barış işareti yaptı, polis sorguladı”