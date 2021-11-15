“Barış işareti yaptı, polis sorguladı”

15 Kasım törenleri sırasında ‘barış işareti’ yapan bir kişinin polis tarafından sorgulandığı bildirildi.



Avukat Ongun Talat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir yurttaşın kendisini aradığını ve 15 Kasım törenleri esnasında ‘barış işareti’ yaptığı için polis tarafından sorgulandığını söylediğini duyurdu. Tatar’ın bu kişiden şikayetçi olduğunu ve sorgulamanın bu yüzden yapıldığını iddia eden Talat, “bu ülkede demokrasi, düşünce ve ifade özgürlüğü vardır. Aksi yönde attığınız her adımda karşınızda bizi bulacaksınız” ifadelerini kullandı.

Talat’ın sosyal medya açıklaması şöyle:

“Az önce bir yurttaş bana ulaştı… Bugün çocuklarıyla birlikte 15 Kasım törenlerine katılmış. Ersin Tatar halkı selamlarken kendisi (barış işareti olarak da bilinen) zafer işareti yapmış. Sn. Tatar şikayetçi olmuş olacak ki, 10 dk. sonra yanına gelen polisler "Neden barış işareti yaptın? Kimliğini ver..." demişler. Sonrasında Lefkoşa Adli Şube'den aranarak ifade vermeye gelmesi gerektiği söylenmiş…

Anlaşılan Ersin Bey aşırı hamasetten gene hangi ülkede olduğunu karıştırdı… Bu ülkede demokrasi, düşünce ve ifade özgürlüğü vardır. Aksi yönde attığınız her adımda karşınızda bizi bulacaksınız! Yağma yok Tatar bey!”

Bilgi almak için Polis Genel Müdürlüğü’nü arayan YENİDÜZEN, ısrarlı uğraşlarına rağmen yetkililere ulaşamadı.